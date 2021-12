Zuckerberg prezanton opsionin e ri të “WhatsApp”, si do të operohet me mesazhet

Themeluesi i “Facebook”, Mark Zuckerberg ka prezantuar opsionin e ri të aplikacionit “ËhatsApp” sa i përket mesazheve.

Siç edhe bën me dije vetë Zuckerberg, me opsionin e ri do të mund që të zgjedhim që mesazhet të fshihen brenda 24 orëve, 7 ditëve apo dhe 90 ditësh.

“Ne po nxjerrim një opsion të ri të mesazheve që zhduken në ËhatsApp, kështu që ju do të jeni në gjendje të zgjidhni që të gjitha bisedat e reja të zhduken pas 24 orëve, 7 ditësh ose 90 ditësh. Jo të gjitha mesazhet duhet të rrinë përgjithmonë”, shkruan ai./albeu.com/