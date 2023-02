Paralajmërimi i frikshëm i sizmiologut: Mund të ketë një tërmet të fortë në Stamboll

Mundësia e një lëkundjeje të fortë në Stamboll prej vitesh është temë e diskutimit të sizmologëve, theksoi profesori i Sizmologjisë në AUTH, Manolis Skordilis.

Duke folur për ERT3, ai zbuloi se kjo mundësi është një “sekret i përbashkët”.

“Ka një pjesë të thyerjes veriore të Anadollit, e cila duket se nuk ka pasur lëvizje në të kaluarën e afërt dhe kjo lëvizje do të shoqërohet me një tërmet të fortë pranë Stambollit,” tha ai.

Sizmologët turq shprehin gjithashtu shqetësimin e tyre për ndikimin e “Enceladus” në Stamboll, ata thjesht nuk mund ta marrin me mend se kur, pasi e marrin të mirëqenë se do të ndodhë, shkruan protothema.

Për sa i përket Greqisë dhe nëse një tërmet i madh i mundshëm do të prekë Stambollin, ai u përgjigj se kjo ” do të varet nga forca e tij “.

“Pyetja e vërtetë nuk është nëse një tërmet i fortë do të ndodhë në Stamboll, por kur do të ndodhë. Me të dhënat që kemi për tërmetet e mëparshme dhe disa modele, mund të themi se tërmeti i Stambollit është afër. Nuk do të habitemi nëse godet… ” tha Sukru Ersoy, profesor i Gjeologjisë në Universitetin Teknik Yildiz.

“Situata në Stamboll nuk është aspak e mirë. Pyetja nuk është nëse do të ketë tërmet në Stamboll, por kur. Ndoshta nesër, ndoshta pas 50 vjetësh ose ndoshta do të zgjasë më shumë ”, u pajtua profesori gjerman i gjeofizikës, Dietrich Lange.

Sipas ERT, profesori turk Naci Gyorur deklaroi se probabiliteti i një tërmeti kaq të madh, që korrespondon me tërmetin e fundit të dyfishtë vdekjeprurës në Turqi, është 80% .

Pas tërmetit të vitit 1999, ai kishte thënë se probabiliteti i një tërmeti tjetër të madh në Stamboll brenda 30 viteve të ardhshme ishte 62%./Albeu.com/