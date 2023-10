Tragjedi në Gaza me 500 të vdekur dhe qindra të plagosur pas goditjes së spitalit, faji “lojë” mes izraelitëve dhe Hamasit

Raketat goditën spitalin Baptist Al-Ahli Arabi në Rripin e Gazës duke lënë qindra persona të vdekur.

Menjëherë pasi incidenti u bë publik, filloi një luftë diplomatike midis Hamasit dhe Izraelit se kush ishte përgjegjës për sulmin.

Pala e Hamasit flet për brutalitet, ndërsa izraelitët flasin për një dështim të raketave nga Xhihadi Islamik që në fund e shkaktoi tragjedinë.

Nga mbrëmja e së hënës, raportet e mediave ndërkombëtare kanë raportuar gjithsej 500 viktima dhe qindra të plagosur.

Në të njëjtën kohë, siç raporton Al Jazeera, shumë nga të plagosurit janë gra dhe fëmijë. Spitali në fjalë strehoi familje në mes të bombardimeve të vazhdueshme të Izraelit ndaj Gazës.

Shikoni videon nga momenti i bombardimit të spitalit në Gaza:

Ndërkohë, pamjet e kamerave të vëzhgimit nga Netiv Haasara tregojnë një breshëri të madhe raketash të lëshuara nga Gaza veriore, e ndjekur nga një shpërthim i madh në Rrip, ndoshta i shkaktuar nga një raketë e dështuar.

Mbrojtja Civile Palestineze: Sulmi ndaj spitalit në Gaza është i paprecedentë

“Masakra në spitalin arab al-Ahli është e paprecedentë në historinë tonë. Ndërsa ne kemi qenë dëshmitarë të tragjedive në luftërat dhe ditët e mëparshme, por ajo që ndodhi sonte është e barabartë me gjenocidin”, tha Mahmoud Bassal, një zëdhënës i Autoritetit Palestinez.

Izraeli publikon video dhe pretendon se raketa e Hamasit humbet dhe godet spitalin

Forcat e armatosura të Izraelit fillimisht thanë se një hetim paraprak tregoi se shpërthimi më i fuqishëm në një spital në Gaza ishte shkaktuar nga një lëshim i dështuar i raketës së Hamasit.

Një postim i mëvonshëm në llogarinë zyrtare X të qeverisë izraelite shfaqi video që tregonin raketa që hidheshin nga Gaza dhe, me sa duket, njëra prej tyre bie.

Zëdhënësi i IDF-së vë në dukje se “nga analiza e sistemeve të IDF-së duket se një breshëri raketash armike u qëllua dhe kaloi afër spitalit. Sipas informacioneve nga burime të ndryshme që kemi, organizata terroriste e Xhihadit Islamik është përgjegjëse për këtë lëshim të dështuar në spital”.



Udhëheqësi i Hamasit: Masakra në spital është një pikë kthese e re, Izraeli plotësisht përgjegjës

Lideri terrorist i Hamasit , Ismail Haniyeh tha se “masakra e spitalit është një pikë kthese e re. Haniya e quajti Izraelin plotësisht përgjegjës për qindra viktima të pafajshme. Kreu i organizatës terroriste në mesazhin e tij televiziv tha gjithashtu se përgjegjësinë për masakrën në spitalin Baptist e mbajnë amerikanët që i dhanë mbulim të pakufizuar Izraelit.

“Armiku nuk ka respekt për vlerat, ligjet, zakonet apo legjislacionin. Armiku është në iluzion nëse mendon se këto masakra do të mbulojnë disfatën e tij kumbuese ose do ta shtyjnë popullin tonë të dorëzohet. Rezistenca vazhdon dhe nuk do të ndalet derisa pushtuesi të largohet nga toka jonë”, ka thënë Haniya në mesazhin e tij.

Netanyahu për bombardimin e një spitali në Gaza: Lëvizja e Xhihadit Islamik është përgjegjëse, ne kemi prov

Nga ana tjetër, Lëvizja e Xhihadit Islamik fajësohet nga kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu për bombardimin e një spitali në Gaza, duke vrarë qindra njerëz.

“Një analizë e sistemeve operacionale të IDF-së tregon se një breshëri raketash u hodhën nga terroristët në Gaza, duke kaluar në një distancë të afërt të spitalit Al Ahli në Gaza në kohën kur u godit. “Informacionet nga burime të shumta në duart tona tregojnë se Lëvizja e Xhihadit Islamik është përgjegjëse për lëshimin e dështuar të raketës që goditi spitalin në Gaza”, shkroi Netanyahu në Platformën X (ish-Twitter).

Më pas ai postoi një tjetër postim: “E gjithë bota duhet ta dijë: Terroristët barbarë sulmuan spitalin në Gaza, jo IDF. Ata që vranë brutalisht fëmijët tanë, po vrasin edhe fëmijët e tyre”.

Megjithatë, vihet re se Xhihadi Islamik Palestinez (PIJ) mohoi akuzat izraelite se ishte përgjegjës për shpërthimin, sipas agjencisë së lajmeve Reuters./Albeu.com