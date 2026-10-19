Tirana në kaos, Rama gjen fajtorin të Rusia dhe Irani: Shqipëria, pjesë e një sulmi të mirë-koordinuar

Kryeministri Edi Rama, flet për ndërhyrje të huaja për protestat ne Tiranë, duke përmendur Rusinë dhe Iranin si pjesë të asaj që e cilësoi një sulm të mirëkoordinuar ndaj vendit.
Sipas tij, krahas pakënaqësive të qytetarëve, në protestat dhe debatet publike po veprojnë edhe struktura të ndikimit të jashtëm.
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Kryeministri ngriti shqetësime edhe për atë që e cilësoi si aktivitet të koordinuar në internet, duke përmendur mijëra profile që janë aktivizuar nga Irani për të ndikuar në debatet që lidhen me Shqipërinë.
“Rusia nuk është partnere e Shqipërisë, Rusia nuk është një vend që e do Shqipërinë një vend më të mirë, që e do Shqipërinë një vend stabël dhe që e do Shqipërinë në BE
Nuk është rastësi që babai ideologjik i Vladimir Vladimirovicit në Kremlin del dhe përshëndet kombin shqiptar, përshëndet kombin shqiptar të ortodoksëve që po tregojnë kush janë dhe po i kundërvihen rendit demokrat evropian. Nuk është rastësi. Ne e dimë që ditën e parë që u shfaqen flamingohet, ashtu si shumë qytetari i solli dallga e pakënaqësisë, ishte edhe dallga e influencës ruse.
Ashtu sikundër u vunë në lëvizje me mijëra profile edhe nga republika terroriste e Iranit për të mbrojtur natyrën në Shqipëri. Si mund të jenë këto rastësisra. Nuk ka rastësi. Këtu Shqipëria është bërë pjesë e shënjestrave të një sulmi të mirë-koordinuar nga një forcë e vjetër, që nga presidenti i SHBA është shpallur organizatën terroriste”, tha Rama.