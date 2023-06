Takimi i ministrave të Jashtëm të NATO, Xhaçka: Rikonfirmova mbështetjen për trupat e KFOR

Ministrja për Evropën dhe Punët e Jashtme, Olta Xhaçka mori pjesë sot në samitin jozyrtar të Ministrave të Jashtëm të NATO-s që po zhvillohet në Oslo.

Nëpërmjet një postimi në Twitter Xhaçka bën me dije se rikonformoi mbështetjen e Shqiërisë ndaj trupave të KFOR-it në veri të Kosovës.

“Faleminderit për kontributin e #NATO- s për sigurinë e rajonit tonë. Ritheksojmë mbështetjen tonë të plotë për

NATO_KFOR & të dënojë me termat më të ashpër sulmet e dhunshme të paprovokuara në veri të Kosovës. Dialogu i lehtësuar nga #BE është mënyra e vetme për të lëvizur”, shkruan ministrja ne Twitter.

2/2 Thankful to #NATO‘s contribution to the security of our region.Reiterate our full support for @NATO_KFOR & condemn in the strongest terms the unprovoked violent attacks in the North of Kosova. #EU-facilitated Dialogue is the only way to move fwd. pic.twitter.com/Nw8W5G56pV

