Sot janë zhvilluar shtatë takime në Kategorinë e Dytë, të ndara mes Grupit A dhe Grupit B në javën e 8-të. Në Grupin A, Erzeni u nda 2-2 me Eagle Football, ndërsa Tërbuni e mposhti bindshëm Shirokën 5-2.
Pas kësaj jave, në Grupin A kryeson Gramshi me 22 pikë, katër më shumë se Vllaznia B që e ndjek. Në Grupin B u dalluan fitoret e Luftëtarit dhe Bylis B.
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Luftëtari, skuadra gjirokastrite, e “dërmoi” Delvinën në transfertë me rezultatin 6-2, kurse Bylis B nuk tregoi “mëshirë” ndaj Devollit, duke fituar 4-0. Në krye të Grupit B qëndrojnë Bylis B dhe Luftëtari me nga 19 pikë, ndërsa vendi i tretë mbahet momentalisht nga Maliqi, me 16 pikë.