Shpresë për jetë/ U gjetën të vetme nën rrënojat nga tërmeti në Turqi, 16 foshjat transportohen me avion presidencial në Ankara

16 foshnjat që u gjetën vetëm pas tërmeteve katastrofike dhe që u nxorrën nga rrënojat në juglindje të Turqisë u transportuan drejt Ankarasë me avionin presidencial të presidenit turk, Rexhep Tajip Erdogan.

Të 16 foshnjat u gjetën të vetme në zonat e prekura nga tërmeti , ndërsa dy prej tyre u shpëtuan nga rrënojat.

Mediet vendase bëjnë me dije se 16 foshnjat ndodhen aktualisht në spitalin e Ankarasë ku po marrin ndihmë mjekësore.

Bashkëshortja e presidentit, Emine Erdogan vizitoi foshnjat në spital.

Sipas agjencisë turke Anadolu , bebet e vogla u gjetën në zonën ë Kahramanmaras, e cila u rrafshua nga tërmeti 7.8Rihter dhe pasgoditja 7.5 Rihter disa orë më vonë.

16 babies rescued from the rubble of collapsed buildings in Kahramanmaras are being transferred to Ankara by Turkish Presidential Plane after 7.7 and 7.6 magnitude earthquakes hit Türkiye’s multiple provinces https://t.co/IrVtKSlUJP

📸:Mehmet Ali Özcan, Hakan Dündar pic.twitter.com/cqqfZwo4Pu

— Anadolu Images (@anadoluimages) February 8, 2023