Shenjat më të prekura nga hëna e plotë e shtatorit

Vera mund të ketë mbaruar, por kjo nuk do të thotë se jeta juaj e dashurisë nuk do të jetë ende plot emocione. Tani që dielli është në Peshore, të gjithë do të ndjejmë nevojën për t’i dhënë përparësi spontanitetit dhe lidhjes me njerëzit që janë të duhurit për ne.

Për fat të mirë, ndërsa hëna e plotë e kësaj jave përgatitet të shpaloset, të gjithë do të sfidohen të gjejnë ekuilibrin midis dëshirave të tyre, si dhe atyre të të tjerëve.

Dhe ndërsa ne të gjithë tashmë kemi filluar ta ndiejmë ndikimin e saj, tre shenja do të preken më shumë nga superhëna e plotë në shtator 2023. A do t’ia dalin?

Dashi

Më 29 shtator, hëna e plotë ndriçon shtëpinë tuaj të parë të vetë-shprehjes, duke sjellë në fokus kërkimet dhe aspiratat tuaja individuale. Marrëdhëniet tuaja ishin prioriteti juaj kryesor këtë muaj, por gjatë kësaj hënë të plotë, do të ndjeni nevojën për të kthyer një pjesë të vëmendjes tuaj tek vetja. Marrja e veprimeve dhe prioritizimi i qëllimeve dhe punëve tuaja personale do të jetë një arritje e lehtë këto ditë, duke ju lejuar të rivendosni pavarësinë tuaj. Merrni pak kohë për ju sot, Dashi. Të gjithë të tjerët mund të presin.

Gaforrja

Ndërsa hëna e plotë tek Dashi arrin kulmin në shtëpinë tuaj të 10-të të karrierës dhe arritjeve profesionale, puna e palodhur do të jetë në qendër të vëmendjes. Nëse keni punuar pa u lodhur në një projekt të pavarur, do të jeni gati të shfaqni përpjekjet tuaja gjatë kësaj hënë të plotë. Ju gjithashtu mund të kuptoni se sa e rëndësishme është për ju që të merrni kontrollin në vendin tuaj të punës. Gjatë kësaj kohe mund të bëni disa ndryshime në fushën tuaj për t’u përshtatur më mirë me dëshirën tuaj për autonomi. Mos kini frikë të vini bast me veten tuaj.

Peshorja

Gjatë hënës së plotë më 29 shtator, do të shikoni më nga afër partneritetet dhe marrëdhëniet tuaja të dashurisë. Është sezoni juaj, Peshore, por marrëdhëniet tuaja me të tjerët janë ende një prioritet i rëndësishëm. Si mund të gjeni ekuilibër midis marrëdhënieve tuaja dhe vetëqeverisjes suaj? A jeni në gjendje të plotësoni lehtësisht nevojat e të tjerëve, por a e vendosni veten të fundit si rezultat? Nëse po, ndoshta është koha për t’u rigrupuar. Lidhjet tuaja nuk duhet t’ju kërkojnë të vendosni dëshirat tuaja në pritje. Krijo më shumë hapësirë ​​për veten./Albeu.com