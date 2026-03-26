Sfida e mosreagimit/ Velinat hyjnë në shtëpi dhe kërcejnë pranë Rogertit: Jalla ja Selina…(VIDEO)

Sfida e mosreagimit ka sjellë një tjetër moment të papritur në shtëpinë e “Big Brother VIP”.
Pas ish-banorëve dhe lajmeve nga jashtë, këtë herë në ambientet e shtëpisë kanë hyrë dy velinat e emisionit investigativ “Fiks Fare”.
Të lidhura
None found
Ato kanë zgjedhur të ngacmojnë veçanërisht Rogertin, duke iu afruar atij dhe duke kërcyer pranë tij.
Pavarësisht situatës ngacmuese, Rogerti, i cili duket i përqendruar në ruajtjen e sfidës, shihet duke u përpjekur të mos reagojë, herë duke mbyllur sytë e herë duke qeshur lehtë pa thyer rregullat e ngrirjes.
Kujtojmë se kjo provë, e cila kërkon vetëkontroll absolut përballë çdo hyrjeje të re në shtëpi, do të vazhdojë deri në spektaklin e së shtunës, me synimin e banorëve për të fituar shpërblimet e premtuara.