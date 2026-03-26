Katër muaj që Shpati ka ndërruar jetë, rrëqeth me fjalët bashkëshortja e tij

Katër muaj pas ndarjes nga jeta të këngëtarit të njohur shqiptar, Shpat Kasapi, dhimbja për humbjen e tij vazhdon të jetë e fortë, sidomos për familjen. Kujtimi i tij mbetet i gjallë përmes momenteve të ndara dhe fjalëve prekëse që njerëzit më të afërt zgjedhin të shprehin publikisht.
Së fundmi, bashkëshortja e tij, Selvija, ka emocionuar ndjekësit në rrjetet sociale me një dedikim të ndjerë. Ajo publikoi në Instagram një fotografi të rrallë të Shpatit së bashku me djalin e tyre të vogël, Roelin, një imazh që reflekton lidhjen e fortë mes babait dhe të birit.
Krahas fotos, Selvija ka zgjedhur fjalë që prekin drejtpërdrejt në zemër. Ajo e përshkroi Shpatin jo vetëm si një artist të dashur për publikun, por mbi të gjitha si një baba të pazëvendësueshëm për djalin e tyre. Në mesazhin e saj, ajo theksoi se përtej suksesit në skenë, roli më i rëndësishëm i tij ishte ai në familje.
“Për botën ishe ylli i skenës, por për Roelin bota ishe vetëm ti! 4 muaj pa ty por gjithmonë në zemrat tona. Na mungon çdo sekondë, Shpat”
Në vijim, ajo kujtoi edhe kohën që ka kaluar që nga largimi i tij, duke nënvizuar boshllëkun që ka lënë pas. Fjalët e saj shprehin një mall të thellë dhe një mungesë që ndihet çdo ditë, duke treguar se plagët e humbjes janë ende të freskëta.