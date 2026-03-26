Katër muaj që Shpati ka ndërruar jetë, rrëqeth me fjalët bashkëshortja e tij

Katër muaj pas ndarjes nga jeta të këngëtarit të njohur shqiptar, Shpat Kasapi, dhimbja për humbjen e tij vazhdon të jetë e fortë, sidomos për familjen. Kujtimi i tij mbetet i gjallë përmes momenteve të ndara dhe fjalëve prekëse që njerëzit më të afërt zgjedhin të shprehin publikisht.

Së fundmi, bashkëshortja e tij, Selvija, ka emocionuar ndjekësit në rrjetet sociale me një dedikim të ndjerë. Ajo publikoi në Instagram një fotografi të rrallë të Shpatit së bashku me djalin e tyre të vogël, Roelin, një imazh që reflekton lidhjen e fortë mes babait dhe të birit.
Krahas fotos, Selvija ka zgjedhur fjalë që prekin drejtpërdrejt në zemër. Ajo e përshkroi Shpatin jo vetëm si një artist të dashur për publikun, por mbi të gjitha si një baba të pazëvendësueshëm për djalin e tyre. Në mesazhin e saj, ajo theksoi se përtej suksesit në skenë, roli më i rëndësishëm i tij ishte ai në familje.

“Për botën ishe ylli i skenës, por për Roelin bota ishe vetëm ti! 4 muaj pa ty por gjithmonë në zemrat tona. Na mungon çdo sekondë, Shpat”

Në vijim, ajo kujtoi edhe kohën që ka kaluar që nga largimi i tij, duke nënvizuar boshllëkun që ka lënë pas. Fjalët e saj shprehin një mall të thellë dhe një mungesë që ndihet çdo ditë, duke treguar se plagët e humbjes janë ende të freskëta.


Tifozët shqiptarë pushtojnë Varshavën, nisin këngët dhe vallet para ndeshjes (VIDEO)

Tifozët shqiptarë pushtojnë Varshavën, nisin këngët dhe vallet para ndeshjes (VIDEO)
Landi hyn në “BBVA”:Gaz Xhike, mos i pëlqe asigjo asnjë çike!

Landi hyn në “BBVA”:Gaz Xhike, mos i pëlqe asigjo asnjë çike!
4 SKENARË L*FTE/ SHBA shqyrton operacione tokësore dhe ajrore brenda Iranit

4 SKENARË L*FTE/ SHBA shqyrton operacione tokësore dhe ajrore brenda Iranit
Vendimi historik kundër Meta dhe YouTube, reagojnë Harry dhe Meghan

Vendimi historik kundër Meta dhe YouTube, reagojnë Harry dhe Meghan
Sfida e mosreagimit/ Velinat hyjnë në shtëpi dhe kërcejnë pranë Rogertit: Jalla ja Selina…(VIDEO)

Sfida e mosreagimit/ Velinat hyjnë në shtëpi dhe kërcejnë pranë Rogertit: Jalla ja Selina…(VIDEO)
Rita Ora mbështet Kosovën dhe Shqipërinë: Fat të mbarë, bëni histori sonte!

Rita Ora mbështet Kosovën dhe Shqipërinë: Fat të mbarë, bëni histori sonte!
Fjolla Morina flet për herë të parë për burgun dhe periudhën e errët: Kam kaluar shumë mirë, jo keq

Fjolla Morina flet për herë të parë për burgun dhe periudhën e errët: Kam kaluar shumë mirë, jo keq
Greqia rrit sërish pagën minimale/ Ja sa euro në muaj do të marrin të gjithë punonjësit, përfitojnë edhe emigrantët shqiptarë

Greqia rrit sërish pagën minimale/ Ja sa euro në muaj do të marrin të gjithë punonjësit, përfitojnë edhe emigrantët shqiptarë