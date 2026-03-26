Vendimi historik kundër Meta dhe YouTube, reagojnë Harry dhe Meghan

Prince Harry dhe Meghan Markle kanë reaguar pas një vendimi të rëndësishëm gjyqësor në Los Anxhelos, ku një juri shpalli fajtorë për neglizhencë gjigantët e teknologjisë Meta dhe YouTube në një çështje historike për varësinë nga rrjetet sociale.

Çifti e quajti vendimin “një pikë kthese për familjet”, duke theksuar se për vite me radhë platformat kanë funksionuar pa marrë parasysh ndikimin që kanë tek fëmijët dhe të rinjtë. Ata u shprehën se ky vendim përfaqëson një “përballje me realitetin” dhe një hap drejt përgjegjësisë së kompanive të mëdha teknologjike.

Padia u ngrit nga një e re, e cila argumentoi se platformat ishin projektuar për të krijuar varësi dhe se kjo kishte ndikuar negativisht në shëndetin e saj mendor. Juria vendosi se kompanitë kishin rol të rëndësishëm në dëmin e shkaktuar, duke urdhëruar pagesën e 3 milionë dollarëve dëmshpërblim. Pjesa më e madhe i takon Meta-s, ndërsa dëmshpërblime shtesë ndëshkuese mund të vendosen më vonë.

Nga ana tjetër, Meta dhe Google kundërshtuan vendimin, duke deklaruar se do të shqyrtojnë hapa të mëtejshëm ligjorë dhe se shëndeti mendor i adoleshentëve është një çështje komplekse që nuk mund t’i atribuohet një platforme të vetme.

Harry dhe Meghan prej kohësh kanë ngritur shqetësime për ndikimin e rrjeteve sociale tek të rinjtë përmes fondacionit të tyre, duke kërkuar më shumë siguri dhe mbrojtje për fëmijët në hapësirën digjitale.

Të Lidhura:

  1. FOTO/ Kjo është kontrata që Kim ka firmosur me djalin e saj për ta lejuar të hapë YouTube
  2. Rrëfimi emocionues i Ermal Metës: Kam adoptuar 2 vajza në Shqipëri
  3. Opinionistja e Big Brother, Monika Kryemadhi thumb për Ilir Metën? Jo gjithmonë gratë e kanë fajin
  4. Monika Kryemadhi: Meta ka qenë dashuria e parë dhe e fundit mund ta them! Politika na bashkoi, politika na ndau

Shtuar 26.03.2026 12:24

Shëndriti, Juela apo Edisa? Ja kush e lë shtëpinë e Big Brother më pak se dy javë para finales
Kryeministri i Pakistanit i kërkon Trump të zgjasë afatin për marrëveshjen me Iranin dhe të hapë Ngushticën e Hormuzit, mesazh edhe Tehranit
"Do të më lësh 'dopjo gjashtën' në dorë"/ Çfarë po ndodh në aleancën mes Rogertit dhe Mirit? Banorët përplasen me njëri-tjetrin
Pak para finales së madhe banorët surprizojnë me lëvizjet/ Miri i kujton Selinit se fjetën bashkë, Rogerti e cilëson shokun e tij "player"
"Jam shumë krenare"/ Çifti Brikena-Mateo ngjall debate në shtëpi, Juela: E përdore kartën e dasmës për finale
Zbulohen tre mesazhet e Ramës drejtuar socialistëve në mbledhjen e grupit: Në zgjedhjet vendore, përballë kemi veten
Dyshoheshin se mund të kryenin incidente gjatë vizitës së Ramës në Lezhë, dy persona mbahen në komisariat për rreth katër orë
Publikohet rezultati/ Ja kush largohet sonte nga Big Brother VIP Albania