Vendimi historik kundër Meta dhe YouTube, reagojnë Harry dhe Meghan

Prince Harry dhe Meghan Markle kanë reaguar pas një vendimi të rëndësishëm gjyqësor në Los Anxhelos, ku një juri shpalli fajtorë për neglizhencë gjigantët e teknologjisë Meta dhe YouTube në një çështje historike për varësinë nga rrjetet sociale.
Çifti e quajti vendimin “një pikë kthese për familjet”, duke theksuar se për vite me radhë platformat kanë funksionuar pa marrë parasysh ndikimin që kanë tek fëmijët dhe të rinjtë. Ata u shprehën se ky vendim përfaqëson një “përballje me realitetin” dhe një hap drejt përgjegjësisë së kompanive të mëdha teknologjike.
Padia u ngrit nga një e re, e cila argumentoi se platformat ishin projektuar për të krijuar varësi dhe se kjo kishte ndikuar negativisht në shëndetin e saj mendor. Juria vendosi se kompanitë kishin rol të rëndësishëm në dëmin e shkaktuar, duke urdhëruar pagesën e 3 milionë dollarëve dëmshpërblim. Pjesa më e madhe i takon Meta-s, ndërsa dëmshpërblime shtesë ndëshkuese mund të vendosen më vonë.
Nga ana tjetër, Meta dhe Google kundërshtuan vendimin, duke deklaruar se do të shqyrtojnë hapa të mëtejshëm ligjorë dhe se shëndeti mendor i adoleshentëve është një çështje komplekse që nuk mund t’i atribuohet një platforme të vetme.
Harry dhe Meghan prej kohësh kanë ngritur shqetësime për ndikimin e rrjeteve sociale tek të rinjtë përmes fondacionit të tyre, duke kërkuar më shumë siguri dhe mbrojtje për fëmijët në hapësirën digjitale.