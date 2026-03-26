4 SKENARË L*FTE/ SHBA shqyrton operacione tokësore dhe ajrore brenda Iranit

Pentagoni po shqyrton disa skenarë ushtarakë për një përshkallëzim të mundshëm të konfliktit me Iranin, nëse negociatat nuk japin rezultat dhe situata në Ngushticën e Hormuzit mbetet e tensionuar.
Sipas burimeve amerikane të cituara nga Axios, në tryezë janë disa opsione që përfshijnë si sulme ajrore në shkallë të gjerë, ashtu edhe operacione tokësore.
Ndër planet që po analizohen janë goditja ose bllokimi i Ishullit Kharg, që është pika kryesore e eksportit të naftës së Iranit, si dhe ndërhyrje në Ishullin Larak, një zonë kyçe për kontrollin e Ngushticës së Hormuzit.
Po ashtu, në konsideratë është edhe kapja e ishullit Abu Musa dhe disa ishujve të tjerë strategjikë në hyrje të ngushticës, si dhe ndalimi i anijeve që transportojnë naftë iraniane.
Një tjetër skenar parashikon ndërhyrje direkte për të goditur ose neutralizuar objektet bërthamore të Iranit, megjithëse një operacion tokësor konsiderohet shumë i rrezikshëm dhe kompleks. Për këtë arsye, sulmet ajrore shihen si më të mundshme nëse situata përkeqësohet.
Deri tani nuk ka një vendim përfundimtar, por presioni ndaj Teheranit pritet të rritet nëse bisedimet nuk ecin përpara.
Në këtë kuadër, pritet edhe shtim i pranisë ushtarake amerikane në Lindjen e Mesme, me avionë luftarakë dhe mijëra trupa shtesë.
Nga ana tjetër, Irani po ndjek me kujdes lëvizjet e SHBA-së dhe paralajmëron se çdo ndërhyrje do të sjellë reagim të fortë në të gjithë rajonin.