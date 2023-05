SHBA paralajmëron Bosnjën: Asnjë qeveri nuk duhet të zgjerojë bashkëpunimin me Rusinë

Në janar të vitit 2022, Departamenti amerikan i Thesarit e vendosi Millorad Dodikun në listën e sanksioneve për shkak të aktiviteteve me korrupsion, përpjekjeve për të shkelur Marrëveshjen e Dejtonit dhe rrezikimit të stabilitetit të Bosnjë e Hercegovinës dhe të gjithë rajonit.

Siç u njoftua, sanksione u vendosën edhe ndaj Televizionit Alternativ nga Banja Lluka për shkak të lidhjes së tij me Dodikun, lider i Partisë së Socialdemokratëve të Pavarur (SNSD), parti kjo udhëheqëse në Republikën Sërpska.

Në një intervistë tjetër, të transmetuar në Radiotelevizionin e Republikës Sërpska, në të njëjtën ditë kur intervista me Peskov u publikua në ATV, Millorad Dodik njoftoi se do të takohet me Putinin në Moskë, më 23 maj, me të cilin ka biseduar edhe në shtator të vitit të kaluar. /REL