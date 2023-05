SHBA jep “dritën jeshile”, Perëndimi bëhet bashkë për të dërguar avionë luftarakë në Ukrainë

Presidenti ukrainas Volodymyr Zelensky përshëndeti atë që ai e përshkroi si një vendim histori” nga SHBA për të miratuar dërgimin e avionëve luftarakë modernë në vendin e tij, siç janë F-16 të kërkuar nga Kievi.

“Kjo do të ndihmojë shumë forcat tona ajrore”, shkroi Zelensky në Twitter.

Sipas një zyrtari të Shtëpisë së Bardhë, Biden la të kuptohet më herët të premten, duke folur në samitin e G7 në Hiroshima, se do të jepte “dritën jeshile” për dorëzimin e avionëve luftarakë, përfshirë F-16 të SHBA, në Ukrainë nga vendet perëndimore.

Kujtohet se lejen përfundimtare për eksportin e materialit luftarak te palët e treta e jep shteti prodhues, në këtë rast SHBA.

Sipas të njëjtit burim, Biden i siguroi bashkëbiseduesit e tij se ai mbështet nismën e tyre të përbashkët për të trajnuar pilotët ukrainas në luftëtarët e gjeneratës së katërt (si F-16).

“Gjatë periudhës së trajnimit – në muajt në vijim – koalicioni i vendeve pjesëmarrëse në këtë përpjekje do të vendosë se kur do të dorëzohen avionët, sa do të jenë dhe kush do t’i japë. Ky formulim – fakti që ai tha “kur” dhe jo “nëse” – është treguesi më i fortë deri më tani nga SHBA se e sheh pajisjen e Ukrainës me këto avionë në një dritë pozitive”, tha një zyrtar.

“Trajnimi do të zhvillohet jashtë Ukrainës, në objektet në Evropë dhe do të zgjasë me muaj”, vazhdoi zyrtari amerikan, duke thënë se “shpreson të fillojë brenda disa javëve të ardhshme”.

Kryeministri britanik Rishi Sunak përshëndeti mbështetjen e ofruar nga SHBA për iniciativën e shumë vendeve – përfshirë Britaninë – për të trajnuar pilotët ukrainas.

“Mbretëria e Bashkuar do të punojë me SHBA-në, Holandën, Belgjikën dhe Danimarkën për t’i ofruar Ukrainës aftësitë që i nevojiten”, tha Sunak.

Kryeministri holandez Mark Rutte dhe Ministria daneze e Mbrojtjes dhanë gjithashtu deklarata të ngjashme.