Sulmi me dron në Kremlin, New York Times: U nis nga Ukraina, e paqartë nëse Zelensky ka dijeni

Sulmi i këtij muaji me dron kundër Kremlinit ka të ngjarë të ishte orkestruar nga një prej forcave speciale të Ukrainës ose shërbimi i saj i inteligjencës, kanë vlerësuar agjencitë e inteligjencës amerikane, raporton The New York Times.

Gazeta tha se sulmi duket të jetë pjesë e një serie operacionesh të fshehta që kanë vënë në siklet zyrtarët në Shtetet e Bashkuara, e cila është furnizuesi më i madh i Ukrainës me pajisje ushtarake.

Vlerësimi i SHBA-së bazohet në komunikimet e përgjuara ruse dhe ukrainase, raporton New York Times.

Shtetet e Bashkuara përgjuan bisedat ukrainase në të cilat zyrtarët thanë se besonin se vendi i tyre ishte përgjegjës për sulmin, dhe gjithashtu përgjuan komunikimet ruse që tregonin se nuk ishte një operacion mashtrimi nga Rusia, shtuan ata.

Zyrtarët amerikanë thanë se nuk besojnë se presidenti ukrainas Volodymyr Zelensky miraton të gjitha operacionet e fshehta, raportoi gazeta. Është e paqartë se deri në çfarë mase ai ka njohuri paraprake për këto operacione, citohen të kenë thënë zyrtarët.

Rusia akuzoi Ukrainën për përpjekjen për të vrarë presidentin rus Vladimir Putin me sulmin. Zelensky menjëherë mohoi çdo përfshirje të Ukrainës.

Kremlini pohon se Shtetet e Bashkuara qëndronin pas sulmit me dron, një pikëpamje që Uashingtoni e hodhi poshtë si qesharake.