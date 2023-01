Sekuestrohen mbi 4.5 kg drogë në Itali, në pranga pesë persona

Guardia di Finanza e Trentos ka arrestuar pesë persona për trafik droge, duke sekuestruar mbi 4.5 kilogramë drogë (1.5 kilogramë kokainë dhe tre kilogramë heroinë), një pistoletë, 46.000 euro para cash dhe 12.5 kilogramë lëndë prerëse.

Arrestimi mësohet se është bërë në kuadër të kontrolleve rrugore në kryeqytetin Trentino.

karabinierët re një makinë me dy persona duke udhëtuar vazhdimisht në një rrugë midis qendrës historike dhe stacionit të Trentos, shkruan Ansa.

Uniformat blu ndoqën makinën (e regjistruar te një grua 46-vjeçare me origjinë portugeze dhe banim në provincën e Reggio Emilia) dhe dëshmuan dorëzimin e një pakete te tre persona të tjerë, njëri prej të cilëve njihet për precedentë të veçantë.

Kontrolli i mëpasshëm bëri të mundur gjetjen e një kilogrami kokainë të fshehur në sediljen e pasme të makinës dhe 30 mijë euro cash, nga të cilat 13 mijë brenda një çantë shpine që i përkiste tre personave me origjinë tuniziane të moshës 25 deri në 30 vjeç.

Nga kontrolli i banesave të të arrestuarve u zbuluan edhe 600 gramë kokainë dhe 15700 euro para cash, rreth tre kilogramë heroinë, 12.5 kilogramë lëndë prerëse dhe një pistoletë Beretta e regjistruar në emër të një gruaje 94-vjeçare, e cili ndërroi jetë verën e kaluar.

Niveli i pastërtisë së kokainës do të kishte lejuar realizimin e të paktën 4.500 dozave me vlerë mbi 420.000 euro, ndërsa heroina do të kishte sjellë një fitim prej rreth 270 mijë euro.

Autoriteti gjyqësor ka urdhëruar transferimin e të arrestuarve në burgun e Trentos./Albeu.com.