Raporti: Hezbollahu ka deri në 200,000 raketa të drejtuara kundër Izraelit

Instituti për Studime të Sigurisë Kombëtare (INSS) ka publikuar raportin e tij mbi armët dhe raketat e Hezbollahut.

“Hezbollahu është një organizatë e mbështetur nga Irani e pajisur me një arsenal të konsiderueshëm armësh shumë shkatërruese. Ai përbëhet nga ushtarë të rregullt dhe rezervë, të vlerësuar nga 50,000 deri në 100,000. Përveç kësaj, Forca Radwan, një njësi komando shumë e trajnuar me përvojë luftarake nga konfliktet në Siri besohet të përbëhet nga 2500 luftëtarë. Përveç kësaj, Hezbollahu merr mbështetje të jashtme nga aktivistët shiitë, përfshirë ata nga vendet fqinje si Afganistani, Pakistani, Siria dhe Iraku”, thuhet në raport.

Raporti shkruan gjithashtu për “pasuritë mbresëlënëse sulmuese” të Hezbollahut që përbëhen nga 150,000-200,000 raketa dhe raketa me precizion të lartë.

