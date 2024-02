“Partner kyç i SHBA në Ballkan”, mediat ndërkombëtare jehonë vizitës së Blinken në vendin tonë: Në fokus e ardhmja e Ballkanit Perëndimor

Mediat ndërkombëtare i kanë bërë jehonë vizitës së Sekretari amerikan të Shtetit Antony Blinken në vendin tonë.

Vizita e Blinken shihet si një hap për të riafirmuar marrëdhëniet me një partner kyç në Ballkan dhe një aleat në mbështetjen e luftës së Ukrainës kundër pushtimit të plotë të Rusisë, ndërkohë që hidhet hipoteza se temë e diskutimeve në takimet e Blinken mund të jetë edhe çështja e tensioneve mes Kosovës dhe Serbisë.

“Sekretari amerikan i Shtetit Antony Blinken viziton Shqipërinë të enjten për të riafirmuar marrëdhëniet me një partner kyç në Ballkan dhe një aleat në mbështetjen e luftës së Ukrainës kundër pushtimit të plotë të Rusisë.

Blinken do të takohet me zyrtarë të lartë dhe do të fokusohet në të ardhmen e Ballkanit Perëndimor pasi Shqipëria dhe disa fqinjë kërkojnë të anëtarësohen në Bashkimin Evropian, sipas zyrtarëve të lartë amerikanë. Uashingtoni ka mbështetur fuqishëm integrimin e Shqipërisë në BE.

SHBA ka vlerësuar lidershipin e Shqipërisë në ish-rajonin e shkatërruar nga lufta dhe rolin e saj të fundit në Këshillin e Sigurimit të Kombeve të Bashkuara si një anëtar jo i përhershëm. Shqipëria është anëtare e NATO-s dhe ka caktuar rregullisht njësi të vogla të ushtrisë në misionet paqeruajtëse ndërkombëtare dhe operacionet e NATO-s.

Shqipëria do të presë një samit ndërkombëtar për Ukrainën më vonë këtë muaj, ku pritet të marrë pjesë edhe presidenti i Ukrainës.

Tensionet mes fqinjëve Kosovë dhe Serbi mund të trajtohen gjatë vizitës së Blinken. Negociatat e ndërmjetësuara nga BE për të normalizuar marrëdhëniet e tyre kanë pasur progres të ngadaltë, ndërsa incidentet e rastësishme të dhunshme kanë nxitur frikën e destabilitetit. Shtetet e Bashkuara dhe BE kanë shprehur shqetësimin për ndalimin e fundit të Kosovës për dinarin si monedhë në komunat e saj me shumicë serbe.

Blinken gjithashtu do të njohë ndihmën e Shqipërisë pasi talebanët morën pushtetin në Afganistan në gusht 2021 pasi trupat e SHBA-së dhe NATO-s u tërhoqën nga vendi. Shqipëria ishte e para që strehoi rreth 3200 afganë të arratisur përpara se të zhvendoseshin për vendosjen përfundimtare në Shtetet e Bashkuara.

Blinken pritet të takojë disa nga afganët e mbetur ende në Shqipëri.

Pas ditës së tij në kryeqytetin e Tiranës, Blinken shkon në Gjermani për Konferencën e Sigurisë në Mynih”, shkruan abcnews.go.