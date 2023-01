Paralajmërim për botën? Luftanija ruse me raketa hipersonike stërvitje të përbashkëta me Kinën

Një luftanije ruse e armatosur me armë lundrimi hipersonike të gjeneratës së re do të marrë pjesë në stërvitje të përbashkëta me marinat e Kinës dhe Afrikës së Jugut në shkurt, është raportuar.

Fregata “Admirali i Flotës së Bashkimit Sovjetik Gorshkov”, e cila është e armatosur me raketa Zirkon merr pjesë zyrtarisht për herë të parë.

Raketat fluturojnë 9 herë më shumë se shpejtësia e zërit, me një rreze prej më shumë se 1000 km (620 milje), pretendon Rusia, shkruan Sky News.

Ato përbëjnë pjesën qendrore të arsenalit të saj hipersonik, së bashku me automjetin rrëshqitës Avangard që hyri në detyrë luftarake në 2019.

“Admirali Gorshkov do të shkojë në pikën e mbështetjes logjistike në Tartus të Sirisë dhe më pas do të marrë pjesë në stërvitjet e përbashkëta detare me marinën kineze dhe afrikano-jugore”, sipas agjencisë shtetërore ruse, TASS, duke cituar një burim të paidentifikuar të mbrojtjes./Albeu.com/