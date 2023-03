Putin: Plani i Kinës mund t’i japë fund luftës, por Ukraina dhe Perëndimi nuk janë gati për paqe

Plani i paqes i Kinës për Ukrainën mund të përdoret si bazë për t’i dhënë fund luftës, ka thënë Vladimir Putin.

Por Putin tha se plani mund të paraqitet vetëm kur ata të jenë gati “në Perëndim dhe në Kiev”.

Udhëheqësi rus u takua me presidentin kinez Xi Jinping të martën në Moskë për të diskutuar konfliktin dhe marrëdhëniet midis dy vendeve, shkruan BBC.

Plani i Kinës, i publikuar muajin e kaluar, nuk kërkon në mënyrë eksplicite që Rusia të largohet nga Ukraina.

Duke renditur 12 pika, ai bën thirrje për bisedime paqeje dhe respekt për sovranitetin kombëtar, pa propozime specifike.

Por Ukraina ka këmbëngulur që Rusia të tërhiqet nga territori i saj si kusht për çdo bisedë dhe nuk ka asnjë shenjë se Rusia është e gatshme ta bëjë këtë.

Të mërkurën, autoritetet e mbështetura nga Moska në Krimenë e aneksuar thanë se një sulm nga tre dronë me ujë në flotën e Detit të Zi në Gjirin e Sevastopolit ishte zmbrapsur pa asnjë dëmtim të flotës. Raporti nuk mund të konfirmohej në mënyrë të pavarur, shkruan Albeu.com.

Të hënën, shpërthimet në një pjesë tjetër të Krimesë, u tha nga Ukraina se kishin shkatërruar raketat ruse që transportoheshin me hekurudhë.

Sekretari amerikan i Shtetit Antony Blinken tha të hënën se thirrja për një armëpushim përpara se Rusia të tërhiqej “do të mbështeste efektivisht ratifikimin e pushtimit rus”.

Në një konferencë të përbashkët shtypi pas përfundimit të bisedimeve me Xi, Putin tha: “Shumë dispozita të planit të paqes kineze mund të merren si bazë për zgjidhjen e konfliktit në Ukrainë, sa herë që Perëndimi dhe Kievi janë gati për të”.

Por Rusia ende nuk ka parë një “gatishmëri” të tillë nga ana tjetër, shtoi ai.

Duke qëndruar përkrah udhëheqësit rus, Xi tha se qeveria e tij ishte në favor të paqes dhe dialogut dhe se Kina ishte në “anën e duhur të historisë”.

Ai përsëri pohoi se Kina kishte një “pozicion të paanshëm” për konfliktin në Ukrainë, duke kërkuar të vendoste Pekinin si paqebërës të mundshëm, shkruan Albeu.com.

Dyshja diskutuan gjithashtu për rritjen e tregtisë, energjisë dhe lidhjeve politike midis dy kombeve.

“Kina është partneri kryesor i tregtisë së jashtme të Rusisë,” tha Presidenti Putin, duke u zotuar të vazhdojë dhe të kapërcejë “nivelin e lartë” të tregtisë të arritur vitin e kaluar.

Xi u largua nga Rusia të mërkurën, avioni i tij u nis nga një aeroport i Moskës.

Më herët, Xi i quajti Kinën dhe Rusinë “fuqi të mëdha fqinje dhe partnerë strategjikë gjithëpërfshirës”.

Sipas mediave shtetërore ruse, dy liderët gjithashtu:

Nënshkruan dy dokumente të përbashkëta, një që detajonte planet për bashkëpunimin ekonomik dhe një mbi planet për thellimin e partneritetit Rusi-Kinë;

Arriti një marrëveshje për një tubacion të planifikuar në Siberi për dërgimin e gazit rus në Kinë përmes Mongolisë;

Ranë dakord që lufta bërthamore “nuk duhet të fillojë kurrë”;

Diskutuan shqetësimin e tyre për paktin e ri Aukus, një marrëveshje mbrojtëse midis Australisë, MB dhe SHBA;

Shprehu shqetësim për praninë në rritje të NATO-s në Azi për “çështjet ushtarake dhe të sigurisë”;

Ka shqetësime në rritje në Perëndim se Kina mund të sigurojë mbështetje ushtarake për Rusinë.

Duke folur në Bruksel, shefi i NATO-s, Jens Stoltenberg tha se aleanca e tij “nuk kishte parë asnjë provë që Kina po i dërgon Rusisë armë vdekjeprurëse”.

Por ai shtoi se kishte “shenja” se Rusia kishte kërkuar armë dhe se kërkesa po shqyrtohej në Pekin.

Një deklaratë e përbashkët e lëshuar nga Kina dhe Rusia pas takimit midis dy liderëve tha se partneriteti i ngushtë midis dy vendeve nuk përbën një “aleancë ushtarako-politike”.

Marrëdhëniet “nuk përbëjnë një bllok, nuk kanë natyrë konfrontuese dhe nuk janë të drejtuara kundër vendeve të treta”, shtuan ata.

Putin përdori gjithashtu konferencën për shtyp për të akuzuar Perëndimin për vendosjen e armëve me një “komponent bërthamor” dhe tha se Rusia do të “detyrohet të reagojë” nëse Mbretëria e Bashkuar dërgon predha të bëra me uranium të varfëruar në Ukrainë.

Ministria e Mbrojtjes e Mbretërisë së Bashkuar tha se uraniumi i varfëruar ishte një “komponent standard” që nuk kishte “asnjë lidhje me armët bërthamore”.

Xi u mirëprit me bujë kur mbërriti në Kremlin për ditën e dytë të bisedimeve të martën, shkruan Albeu.com.

Ai tha se ishte “shumë i lumtur” që ishte në Moskë dhe i përshkroi bisedimet me Presidentin Putin si “të sinqerta, të hapura dhe miqësore”.

Vizita e tij në Rusi erdhi disa ditë pasi Gjykata Penale Ndërkombëtare lëshoi ​​një urdhër arresti për Presidentin Putin për akuzat për krime lufte.

Vizita shtetërore u pasqyrua nga vizita e papritur e kryeministrit japonez Fumio Kishida në Kiev duke e bërë atë udhëheqësin e parë të Japonisë që viziton një vend në konflikt që nga Lufta e Dytë Botërore.

Presidenti Zelensky tha se do t’i bashkohet samitit të G7 në Japoni në maj përmes lidhjes video me ftesë të zotit Kishida.

Ai tha në një konferencë për shtyp të martën pasdite se i kishte kërkuar gjithashtu Kinës që të përfshihej në bisedime, por po priste një përgjigje.

“Ne i kemi ofruar Kinës që të bëhet partnere në zbatimin e formulës së paqes”, tha ai. “Ju ftojmë në dialog, presim përgjigjen tuaj”./Albeu.com/