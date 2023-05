“Nuk do të pranojmë asnjë provokim të mëtejshëm”, BE thirrje për uljen e tensioneve në veri të Kosovës

Bashkimi Evropian ka reaguar në lidhje me tensionet në veri të Kosovës.

Hyrja në institucionet shtetërore e komunarëve të zgjedhur është shoqëruar sot me protesta, të shtëna me armë dhe tension nga ana e qytetarëve serbë.

Për rrjedhojë BE ka reaguar ashpër ndaj tensioneve të ditës së sotme në veri të Kosovës pasi kryetarët e rinj të komunave të Zubin Potokut, Zveçanit e Leposaviçit tentuan të futen në zyrat e tyre. BE dënon fuqishëm përplasjet në veri dhe ka bërë thirrje që të bëhen përpjekje për të ulur tensionet ndërsa ka nënvizuar se nuk do të tolerojë asnjë veprim të mëtejshëm të njëanshëm apo provokues.

Reagimin e BE-së

Bashkimi Evropian dënon fuqishëm përplasjet në mes të Policisë së Kosovës dhe protestuesve në veri të Kosovës, të iniciuara nga përpjekja e kryetarëve të sapozgjedhur që të hyjnë në objektet komunale.

I dënojmë fuqishëm sulmet ndaj patrullave të misionit civil të BE-së në Kosovë, EULEX-it. EULEX duhet të lejohet të kryejë mandatin e tij paqësisht.

Të gjithë duhet të ndërmarrin veprime për të shtensionuar situatën dhe të rivendosin qetësinë menjëherë. BE-ja s’do të pranojë asnjë veprim të mëtejmë të njëanshëm apo provokues dhe ruajtja e paqes dhe siguria në terren duhet të jenë prioritet. /AlbEu.com/