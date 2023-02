Një vit luftë, mesazhet e liderëve perëndimorë: Putin ka dështuar, jemi krah Ukrainës

Një gjë po bëhet shumë e qartë sot: Perëndimi ende qëndron në solidaritet me Ukrainën.

Ndërsa lufta hyn në vitin e saj të dytë, liderët në mbarë botën kanë dërguar mesazhe mbështetjeje.

Kryeministri britanik Rishi Sunak ndau një video ku shfaqeshin ukrainasit që kishin gjetur strehim në Mbretërinë e Bashkuar.

Presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen tha se BE do të jetë me Ukrainën për aq kohë sa të duhet.

One year of brutal Russian aggression.

One year of heroic Ukrainian resistance.

One year of European solidarity.

Ahead of us is a future of unity.

⁰You are fighting for freedom, for democracy, and for your place in the European Union.

We are with you, for as long as it takes. pic.twitter.com/nw01k1MFQE

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) February 24, 2023