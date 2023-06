Një tjetër republikan i bashkohet garës për president në SHBA

Chris Christie, ish-guvernatori i Nju Xhersit, paraqiti të martën dokumentet e tij të nominimit përpara zgjedhjeve presidenciale të vitit 2024.

Në vitin 2016 ai ishte një nga pretendentët për president që u la në hije lehtësisht nga Donald Trump. Kandidatura e Christie është një revansh informal, shkruan New York Times, i cili zgjeron fushën e kandidatëve republikanë.

Christie, 60 vjeç, ka marrë rolin e më të gatshmit për të sulmuar si Trump ashtu edhe guvernatorin e Floridës Ron DeSandis, i cili është i dyti në sondazhe, megjithëse pas Trump.

Christie do të shpallë kandidaturën e tij në një ngjarje në New Hampshire të martën mbrëma me orën e SHBA.

Por ai tashmë ka filluar ta sulmojë Trumpin duke u bazuar në politikat e ish-presidentit, përkatësisht se ai bëri një sërë premtimesh që nuk i mbajti kurrë. Kjo është diçka që kandidatët e tjerë që nuk i raportojnë drejtpërdrejt Trumpit e kanë shmangur.

Ndër të tjera, Christie ka thënë se ish-presidenti e kaloi kufirin me veprimet e tij që çuan turmën e Trump për të sulmuar Kapitolin më 6 janar 2021.