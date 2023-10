Një histori tragjike, si Omeri izraelit dhe Omari palestinez u vranë prej luftës, pastaj i mohuan edhe vdekjen

Në ditët e para të luftës Izrael-Hamas, dy djem të vegjël, të dy katër vjeç, u vranë. Njëri ishte izraelit, tjetri palestinez. Por shumë postime që pashë në mediat sociale nuk po vajtonin për vdekjen e tyre – përkundrazi, ata po përpiqeshin të mohonin se vrasjet kishin ndodhur.

Omar Bilal al-Banna dhe Omer Siman-Tov jetonin afërsisht 23 km larg njëri-tjetrit, në të dyja anët e gardhit rrethues Izrael-Gaza. Ata nuk u takuan kurrë, por të dyve u pëlqente të luanin jashtë me vëllezërit e motrat e tyre.

Fytyrat e këtyre djemve të vegjël janë shfaqur në rrjetet e mia sociale javën e kaluar. Ata të dy u vranë pasi plasi lufta.

Kam gjurmuar familjen, miqtë dhe dëshmitarët. Në të dyja rastet ata tregojnë një histori tragjike.

Omer Siman-Tov u vra kur Hamasi sulmoi shtëpinë e tij në Kibbutz Nir Oz më 7 tetor.

Omar Bilal al-Banna u vra katër ditë më vonë, pas një sulmi ajror izraelit në Zeitoun, në lindje të qytetit të Gazës.

Mënyra se si vdekja e djemve është mohuar nga përdoruesit e mediave sociale, është simbolike e një beteje informacioni, e cila zhvillohet paralelisht me luftën në terren.

Ka pasur përpjekje të pacipë për të minimizuar ose mohuar dhunën e kryer ndaj fëmijëve.

Këto akuza të rreme kanë tronditur familjen dhe miqtë që vajtojnë humbjen e të dashurve të tyre – dhe njerëzit që panë atë që ndodhi.

“Nuk është një fëmijë i vërtetë, është një kukull”

“Qirinjtë e jetës sime” kështu i përshkruan fëmijët e saj në Instagram nëna e Omar Bilal al-Banna, Yasmeen.

Dy fotografë më vunë në kontakt me të dhe unë përputha profilet e saj në mediat sociale me detajet që kisha në dispozicion për të konfirmuar identitetin e saj, si nëna e Omarit.

Omari kishte qenë duke luajtur jashtë me vëllain e tij më të madh Majd kur u vra. Unë kam parë pamjet ku Majd e konfirmon këtë.

Në klip ai përshkruan se si bomba goditi shtëpinë e fqinjit të tyre dhe më pas rrënojat ranë mbi Omarin. Edhe Majdi u plagos. Në pamjet, këmba e tij është e fashuar dhe ai duket i tronditur.

Postimi i parë në internet që pashë për vdekjen e Omarit ishte nga një llogari pro-izraelite në X (i njohur më parë si Tëitter). Ai përfshinte një video, ku shfaqej një burrë me një këmishë gri polo që mban trupin e një fëmije të vogël, të mbështjellë me një batanije ose leckë të bardhë. Më vonë do të zbuloja se ky fëmijë ishte Omari.

Në mbishkrimin shoqërues, personi që ndau klipin deklaroi: “Hamasi është i dëshpëruar!” Ata shtuan në mënyrë të rreme se grupi – i klasifikuar si një organizatë terroriste nga Izraeli, Britania e Madhe dhe fuqitë e tjera – kishte “publikuar një video që tregonte një foshnjë palestineze të vdekur. Nuk është një foshnjë e vërtetë; është një kukull”.

Ky përdorues tha se “ekspozon se sa fort funksionon krahu i propagandës së Hamasit dhe palestinezëve”. Në postim shkruhej se llogaritë e Hamasit kishin shpërndarë dhe më pas e fshinë videon sepse nuk ishte e vërtetë.

Sipas X, ai postim që përmban videon dhe pretendimet e rreme është parë 3.8 milionë herë. Akuzat që ai bëri u përforcuan më pas nga llogaria zyrtare e Shtetit të Izraelit në X.

Ai shpërndau një postim të ri, këtë herë duke shfaqur të njëjtën video të fëmijës me batanije të bardhë – dhe më pas një foto nga e njëjta video, duke rrotulluar fytyrën e fëmijës.

Në titull, llogaria shkruante: “Hamasi postoi aksidentalisht një video të një kukulle (po një kukull) duke thënë se ishte një pjesë e viktimave të shkaktuara nga një sulm i IDF [Forcave të Mbrojtjes së Izraelit].”

Në orët në vijim, llogari të tjera zyrtare në X – duke përfshirë profilet që i përkisnin ambasadave të Izraelit në Francë dhe Austri – përsëritën pretendimet. S’kaloi shumë, ato po përhapeshin nga llogari pro-izraelite dhe anti-Hamas me bazë në Izrael, si dhe disa që dukej se ishin të bazuara në Indi.

Çdo herë, postimet thoshin se fëmija ishte një kukull. Kam parë pamjet e zgjeruara dhe nga video duket qartë se bëhet fjalë për një person real.

I gjurmova pamjet origjinale në faqen e Instagramit të një fotografi palestinez, Moamen El Halabi. Ai filmoi videon origjinale të burrit me këmishën gri që mban Omarin dhe unë vura kontakt me të.

Unë gjithashtu kontaktova me një fotoreporter tjetër, Mohammed Abed – i cili punon për agjencinë e lajmeve AFP – i cili ishte atje në të njëjtën kohë. Ai bëri një fotografi të të njëjtit burrë duke mbajtur atë që duket të jetë i njëjti fëmijë, i mbështjellë në çarçafin e bardhë. Ajo foto që atëherë është ngarkuar në faqen e internetit të Getty Images.

Diçitura që shoqëron foton përshkruan skenën “jashtë morgut të spitalit Al-Shifa në qytetin e Gazës”. Është datë 12 tetor 2023 – në të njëjtën ditë që videoklipi u shpërnda në Instagram nga Moamen El Halabi.

Organizata të tjera të kontrollit të fakteve si Alt Neës kanë gjurmuar gjithashtu burimin e fotove dhe videove origjinale.

Të dy fotoreporterët më dhanë detaje të mëtejshme për të vërtetuar se video dhe fotografia ishin bërë në spitalin Al-Shifa, jashtë morgut. Detajet përfshinin informacione për situatën në spital atë ditë dhe burrin me këmishë gri, i cili ishte një i afërm i Omarit.

Ata të dy më thanë, kategorikisht, se fëmija në foto nuk kishte qenë një kukull, por një djalë i vogël i vërtetë – Omar Bilal al-Banna. Ata shpërndanë gjithashtu imazhe shtesë, të cilat i kam krahasuar me pamjet origjinale të videove të Moamen El Halabi për të verifikuar identitetin e fëmijës.

Që kur folëm, Mohammed Abed ka postuar një histori në Instagram me foton që ka realizuar. Ai deklaron në mbishkrimin: “Kjo foto [nuk është] një kukull, ajo [një] e bëra në spitalin Al-Shifa dhe është e vërteta”.

Duket se një pjesë e asaj që i bëri njerëzit të mendojnë se ajo që panë ishte një kukull dhe jo një fëmijë, ishte ngjyra e lëkurës së Omarit në fotografi. Por Abed tha se kishte fotografuar disa fëmijë të vrarë në sulme në Gaza dhe lëkura e tyre dukej e ngjashme.

Nëna e Omarit, Yasmeen, konfirmoi se djali i saj ishte vrarë nga një sulm ajror.

“Ata nuk kanë të drejtë të thonë se ai është një kukull”, tha ajo.

“Ata [qeveria izraelite] po gënjejnë dhe po u shmangen krimeve dhe masakrave të tyre,” shtoi ajo.

Një zëdhënës i ambasadës izraelite në Mbretërinë e Bashkuar nuk komentoi drejtpërdrejt mbi këto postime në rrjetet sociale apo rrethanat e vdekjes së Omarit. Ata i thanë BBC-së se “është shumë e rëndësishme të rishikohen rastet e dezinformimit”, por gjithashtu akuzuan BBC-në për përhapjen e dezinformatave.

X nuk iu përgjigj kërkesës së BBC-së për koment.

“Omer ishte një aktor me pagesë”

“Omeri ishte thjesht një engjëll. Ai ishte kaq, kaq, i bukur, i lezetshëm dhe i pastër. Ai ishte shumë i afërt me motrat e tij. Ata gjithmonë luanin së bashku dhe ishin shumë të sjellshëm me të,” më tha Mor Lacob, një mik i familjes Siman Tov.

Ajo u dërgoi atyre mesazhe në ËhatsApp në mëngjesin me diell të së shtunës, kur persona të armatosur të Hamasit depërtuan nëpër gardhin rrethues të Gazës dhe sulmuan lagjen e tyre. Ajo më tha se i konfirmuan se kishin arritur të futeshin në strehën e tyre, por kjo ishte gjëja e fundit që dëgjoi.

Mesazhet e mëtejshme dërguar miqve të saj u lanë të palexuara.

Mor Lacob më vonë zbuloi se prindërit e Omerit, Tamar dhe Yonatan, ishin qëlluar për vdekje. Tre fëmijët e tyre – Omer plus motrat e tij më të mëdha Shachar dhe Arbel – u vranë kur shtëpisë së tyre iu vu zjarri. Vdekja e tyre është mbuluar nga mediat kryesore të lajmeve.

Në një foto, Omer është duke buzëqeshur – i rrethuar nga prindërit dhe motrat e tij.

Imazhi u shpërnda nga llogaria e qeverisë izraelite në X, postimi që i përshkruan ata si “një familje e tërë e zhdukur nga terroristët e Hamasit. Nuk ka fjalë. Qoftë i bekuar kujtimi i tyre”. Këtë e ndau edhe ish-kryeministri izraelit, Naftali Bennett.

Por kur lexova komentet më poshtë – ndërkohë që kishte shumë që flisnin për tronditjen e tmerrshme dhe ofruan mbështetje – kishte të tjera që nuk prisja t’i gjeja.

Disa llogari që mbështetën Hamasin pretendonin se Omer kishte qenë një “aktor me pagesë” sepse Hamasi “nuk vriste fëmijë”. Të tjerë thanë se kjo ishte “propagandë hebreje “, duke deklaruar se as Omer dhe as motrat e tij nuk ishin vrarë. Njëri shkroi “nuk ka prova” se ata ishin të vdekur dhe kërkoi “të ndalonin gënjeshtrat”.

Duke lëvizur nëpër disa postime dhe video të tjera që tregojnë familjen Siman-Tov në faqe të ndryshme të mediave sociale, hasa dhjetëra e dhjetëra komente të ngjashme.

Disa sugjeruan se ai dhe motrat e tij kishin qenë “aktorë ” – njerëz të paguar për të interpretuar një tragjedi.

Kam kontrolluar profilet pas komenteve. Shumë prej tyre dukeshin se ishin njerëz nga mbarë bota. Disa e mbështetën në mënyrë aktive Hamasin dhe një çift dukej se ishte i vendosur në Bregun Perëndimor.

Këto nuk ishin llogari me shumë ndjekës. Megjithatë, efekti kumulativ i postimeve të tyre dukej se forconte narrativat më të gjera, virale të mediave sociale, duke u përpjekur të sugjeronin se Hamasi nuk kishte vrarë apo sulmuar asnjë fëmijë, pavarësisht provave të mirëditura.

Komentet e tjera të pavërteta që pashë sugjeronin se vrasjet kishin qenë të vërteta, por se personat e armatosur të Hamasit nuk ishin përgjegjës. Një përdorues shkroi, “Unë mendoj se është vetë Izraeli” që i vrau këta fëmijë dhe izraelitët “po përpiqeshin të fajësonin Hamasin”.

Duke folur me mua nga shtëpia e saj në Sydney, Australi, Mor Lacob tha se komentet në mediat sociale i kishin shkaktuar shqetësim shtesë në një kohë kur ajo po hidhëronte miqtë e saj.

“Unë dua që bota të kujtojë dhe të dijë se çfarë ka ndodhur. Për të përballuar vdekjen e tyre është mjaft e vështirë, dhe të gjitha këto komente e bëjnë atë edhe më keq.

“Si mund t’i përgjigjem kësaj? Më duhet të provoj se ata vdiqën? Pse pesë varre duhej të mbusheshin me trupat e tyre të bukur?”

Ajo e përshkroi këtë lloj dezinformimi në internet si “të lig dhe mizor”.

Kur i tregova se si edhe fëmijëve palestinezë, si Omari, iu mohua vdekja dhe u morën në pyetje edhe në mediat sociale, ajo u mërzit përsëri.

“Zemra ime është me çdo [person] të pafajshëm që u vra dhe u vra për shkak të veprimeve të Hamasit”, tha ajo. “Nuk eshte e drejte.”. /albeu.com