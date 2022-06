Udhëheqësi i megakishës La Luz del Mundo dënohet me 16 vjet burg për abuzim seksual të fëmijëve

Naason Joaquin Garcia, udhëheqësi i megakishës La Luz del Mundo, është dënuar në një gjykatë në Los Anxhelos me 16 vjet e tetë muaj burg.

Garcia, 53 vjeç, u deklarua fajtor javën e kaluar për tre akuza për abuzim seksual me vajza nga kongregacioni i tij.

Marrëveshja e tij për pranimin e fajësisë do të thotë se dënimi i tij është dukshëm më i shkurtër se burgimi i përjetshëm me të cilin mund të përballej nëse do të ishte shpallur fajtor në një gjyq.

Për ndjekësit e tij, Naason Joaquin Garcia njihet si “Apostulli”.

Një organizatë fondamentaliste e krishterë, La Luz del Mundo (që do të thotë Drita e Botës në spanjisht) u themelua në Meksikë në 1926 nga gjyshi i Naason Joaquin Garcia, Eusebio Joaquin Gonzalez.

Ndikimi i kishës është përhapur vitet e fundit dhe është i fortë në pjesë të Kalifornisë që kanë popullsi të mëdha hispanike, të cilat Garcia i vizitonte shpesh.

Ai u arrestua në aeroportin e Los Anxhelosit në vitin 2019 së bashku me dy nga ndjekësit e tij femra teksa mbërritën me avion privat.

Kisha thotë se ka pagëzuar më shumë se pesë milionë njerëz në mbarë botën, por numri i ndjekësve të saj të verifikuar në mënyrë të pavarur është i vështirë për t’u gjetur./albeu.com