“Mund të blejmë shtëpi me ato para”, djali prek me kërkesën e tij pasi u shpëtua nga rrënojat në Turqi (VIDEO)

Disa ditë pas tërmetit tragjik që tronditi Turqinë shpresat për të mbijetuar nën rrënoja sa vijnë edhe shuhen.

Mirëpo ka pasur momente gëzimi, po aq edhe prekëse, kur ekipet e shpëtimit kanë arritur të nxjerrin njerëz të gjallë.

I tillë është rasti i një djali i cili ka prekur me fjalët e tij sapo është shpëtuar.

“Do të them diçka vëlla i madh, ka një çantë të zezë me një Bakugan, ka diçka si vazo, merre dhe unë kam lekë në të. Gjithsesi nuk kemi shtëpi, mund të blejmë një shtëpi me ato para”, ka thënë Ridvan sapo është shpëtuar.