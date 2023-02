Moti i keq godet SHBA-në, anulohen mbi 1400 fluturime

Ditën e sotme në SHBA u anuluan më shumë se 1400 fluturime pasi një stuhi dëbore goditi shtetet nga Teksasi në Virxhinian Perëndimore.

Gjithsej 1,467 fluturime të brendshme dhe fluturime për dhe nga Shtetet e Bashkuara u anuluan, ndërkohë 527 fluturime u vonuan që nga ora 6:48 e mëngjesit ET, sipas faqes së internetit të gjurmimit të fluturimeve FlightAëare.

Stuhia e vazhdueshme e dimrit do të vazhdojë të shkaktojë efekte të rrezikshme në Teksasin Verior dhe Qendror të paktën deri të enjten herët në mëngjes,” tha Shërbimi Kombëtar i Motit i SHBA në parashikimin e tij për zonën Dallas-Fort Worth dhe Teksas.

Transportuesi me kosto të ulët, Southwest Airlines Co ishte i pari që anuloi 487 fluturime, ndërsa Fort Worth, me bazë në Teksas, American Airlines Group Inc pasoi, duke anuluar afro 480 fluturime. Southwest dhe American nuk iu përgjigjën menjëherë kërkesave të Reuters për koment.

Anulimet e fundit vijnë gati një muaj pasi qeveria amerikane qortoi Southwest për anulimin e 16,700 fluturimeve gjatë sezonit të festave për shkak të motit të keq dhe teknologjisë së vjetëruar./Albeu.com.