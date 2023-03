Stuhia e dëborës “gjunjëzon” SHBA-të, gjysmë milion familje pa energji elektrike

Dhjetëra mijëra familje amerikane po përballen me probleme të rënda dhe ndërprerje të energjisë elektrike për shkak të motit të keq që ka goditur shumicën e shteteve ditët e fundit.

Konkretisht, pothuajse gjysmë milion familje, po përjetojnë ndërprerje të energjisë elektrike, për shkak të stuhive, përmbytjeve, reshjeve të borës dhe erërave të forta.

Following a coast to coast storm from California to the Rockies to the upper Midwest – – severe storms in the south tomorrow and more rain on the East Coast before the end of the week @foxweather #weathercommand #usa #storms #weather #nyc pic.twitter.com/VfT40TAFUq

— Amy Freeze (@amyfreeze) March 15, 2023