Moldavia: Rusia u përpoq të na destabilizonte

Shërbimet e inteligjencës të Moldavisë thanë se kishin zbuluar “aktivitete destabilizuese” pasi presidenti ukrainas Volodymyr Zelensky tha se kishte ndaluar një plan rus që përfshinte ish-republikën sovjetike.

“Bazuar në informacionin e paraqitur nga partneri ynë ukrainas dhe provat e brendshme, ne konfirmojmë se kemi identifikuar aktivitete që synojnë dobësimin dhe destabilizimin e Moldavisë”, thanë shërbimet përkatëse (SIS).

“Nuk mund të japim detaje të tjera në këtë moment për shkak të rrezikut të komprometimit” të masave që janë duke u zhvilluar për të sqaruar se çfarë ka ndodhur, shtuan ata.

“Shërbimet tona po punojnë për të garantuar sigurinë e vendit dhe përdorin të gjithë informacionin e partnerëve tanë për të parandaluar dhe parandaluar përpjekje të tilla”, theksoi nga ana e saj presidentja pro-evropiane Maia Sandou.

Gjatë vizitës së tij në Bruksel , Zelensky deklaroi se ai “ndaloi një plan për të shkatërruar Moldavinë që ishte në duart e inteligjencës ruse”.

“Ky plan tregon se kush, kur dhe si t’i japë një goditje fatale demokracisë moldave,” tha Zelensky. “Epo, nuk e di nëse Moska ka dhënë në të vërtetë urdhrin për të zbatuar këtë plan, por në çdo rast, ky plan është shumë i ngjashëm me atë që ata u përpoqën të zbatonin kundër Ukrainës”.

Moldavia, një vend i vogël me 2.6 milionë banorë, fqinj me Ukrainën dhe kandidat që nga fundi i qershorit për anëtarësim në BE, kërcënohet ushtarakisht nga Rusia me praninë e ushtarëve rusë në territorin e saj, në rajonin separatist pro-rus të Transnistria.

Maia Sandu kohët e fundit akuzoi Rusinë se qëndron pas armëve, mallrave, trafikimit të qenieve njerëzore ose financimit të protestave antiqeveritare./albeu.com