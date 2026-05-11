Meta shfaqet sërish pas kafazit prej xhami, nis seanca e dytë në themel në GJKKO (FOTOT)

Ish-presidenti Ilir Meta, është paraqitur këtë të hënë në ambientet e reja të Gjykata e Posaçme Kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar, ku u zhvillua seanca e dytë në themel.
Meta është shfaqur në “kafazin e xhamit” brenda sallës së gjyqit.
Ish-presidenti Meta ka shmangur çdo kontakt me me ish-bashkëshorten e tij, Monika Kryemadhi, e cila ishte gjithashtu e pranishme në ambientet e gjykatës.
Ndërkohë në një seancë pak minuta para se të niste seanca e themelit, GJKKO rrëzoi kërkesën e Ilir Metës për të ndryshuar masën e sigurisë “arrest me burg”.