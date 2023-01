Mendoni se tradhtia mund ta shkatërrojë një marrëdhënie? Njihuni me 5 problemet më serioze të lidhjes

Të tradhtosh personin me të cilin je i/e dashuruar është një gabim jetësor që zbulon probleme të tjera serioze mes partnerëve.

Në shumicën e rasteve, tradhtia vjen si “qershia mbi tortë” e problemeve që janë mbledhur prej kohësh.

Ka çështje të tjera mes një çifti që mund të bëhen po aq, nëse jo, më shkatërruese sesa tradhtia.

Maria Hakki, autore dhe redaktore e marrëdhënieve, prezanton pesë më seriozet.

Dashuria nuk ekziston më

Në fillim të marrëdhënies ne shohim gjithçka përmes “syzeve rozë të dashurisë” . Megjithatë, me kalimin e kohës ose sepse jemi mësuar me personin tjetër ose sepse fillojmë të shohim të metat e tij, magjia e dashurisë zvogëlohet. Nëse edhe ju e kuptoni se ” shkëndija ” juaj po shuhet, diskutoni me qetësi dhe mirësjellje me partnerin tuaj, në mënyrë që të shihni se çfarë nuk shkon dhe çfarë mund të ndryshojë.

Negativiteti i akumuluar

Tiparet që na irritojnë mund të çojnë në grumbullimin e emocioneve negative dhe zemërimit ndaj partnerit tonë. Ju duhet t’i diskutoni këto ndjenja me partnerin tuaj, përndryshe për sa kohë që i fshihni, zemërimi dhe nervat tuaja do të rriten dhe do t’ju duhet të përballeni me një situatë shumë më të rëndë sesa biseda e pakëndshme.

Xhelozia

Xhelozia është një emocion negativ që na bën të fajësojmë të dashurit tanë për shkak të frikës sonë të brendshme. Është një problem serioz me të cilin përballen shumë çifte. Nëse nuk trajtohet, bëhet toksik dhe shkatërron marrëdhënien. Kërkimi i vetvetes dhe biseda e qartë mund të shpëtojë marrëdhënien tuaj.

Mungesa e komunikimit

Është e rëndësishme të kontrolloni emocionet tuaja. Po aq e rëndësishme është edhe shprehja e tyre. Mungesa e komunikimit është një nga problemet kryesore në marrëdhëniet moderne. Nëse nuk mund të ndani mendimet me personin tuaj më të dashur, atëherë kriza mes jush është e madhe.

Sjellja manipuluese

Zakonisht bëhet në mënyrë të fshehtë, pas fjalëve të bukura dhe akteve të mëdha të dashursë. Nëse e kuptoni se partneri juaj synon t’ju bëjë një “të nënshtruar”, duhet të mendoni shumë seriozisht nëse dëshironi të jeni me të./Albeu.com.