Luizi dhe Olta “burë e grua”, dyshja bëhet bashkë për një film

Luizi dhe Olta kanë qenë dy nga banorët më të përfolur në Big Brother Vip Albania.

Lojërat dhe intrigat e tyre fituan zemrat e mijëra shqiptarëve dhe me sa duket dyshja do të bashkëpunojnë edhe jashtë BBV.

Olta dhe Luizi do të marrin pjesë në një film.

“Kryefjala.com” bën të ditur se dyshja do të luajnë rolin si burrë dhe grua.

Filmi do të ketë intrigë, histori dhe tradhëti, ku protagonistët kryesorë do të jenë dyshja Luiz-Olta. Kimia e tyre u pa në Big Brother, kështu që është e sigurt që do të jetë interesante edhe në film./albeu.com/