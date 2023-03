“Luizi nuk e ka sinqerisht me Kiarën”, Olta: Nuk e meriton, është alamet goce

“Luiz nuk e ka sinqerisht me Kiarën”, kështu është shprehur Olta sonte në lidhje me marrdhënien mes çiftit.

Gjatë një diskutimi me Nitën, Olta tha se Luizi nuk është në terezi dhe se nuk e meriton Kiarën.

“Kiara është alamet goce, e torturoi, gjynah”, thotë Olta.

Gjatë mbrëmjes së djeshme Kiara Tito i ka mbajtur qëndrim Luiz Ejllit, pasi ky i fundit arriti që të prishte misionin sekret të vajzave përmes saj.

Vajzat nuk duhej që t’u flisnin djemve, por këta të fundit e kuptuan dhe nisën misionin e tyre që t’u prishnin lojën atyre. Në një moment Luizi zë Kiarën në një cep të lavamanit të tualetit dhe nuk e lë që të dalë nga aty.

Pavarësisht tentativave të vajzave për ta ndihmuar Kiarën, ato nuk ia arritën qëllimit. Kur e panë se Tito nuk po ndihej mirë, vajzat i thanë që të fliste me Luizin.

Duke qenë se sipas Kiarës, Luizi nuk e kuptoi se ajo realisht po ndihej keq aty dhe bëri çmos për t’i prishur lojën, i ka mbajtur qëndrim.

Sfida e djshme ka sjellë dinamika të reja mes çiftit me debate të njëpasnjëshme. Po ju si mendoni a do të pajtohet Kiara me Luizin?

/albeu.com/