Londrimi thyen heshtjen dhe zbulon të vërtetën e krisjes së raportit me Klodin dhe Elijonën

Prej kohësh është përfolur për një krisje të raporteve mes Londrim Mekajt, Klodian Mihajt dhe Elijona Binakajt.

Fituesi i Big Brother VIP Kosova 4 në një intervistë në emsionin SOL ka vendosur të flasë hapur dhe të sqarojë njëherë e mirë të vërtetën e këtij raporti.

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Ai pranoi se gjërat nuk janë më si më parë, duke konfirmuar kështu zërat për një ftohje mes tyre, por u tregua i kujdesshëm të ruante privatësinë e miqve të tij.

“Ka qenë një shoqëri shumë e bukur, dikur mendonim se ishte ‘too good to be true’. Jemi kënaqur dhe kemi gjetur shumë veten te njëri-tjetri. Sot gëzojmë raport, por natyrisht jo si përpara”, u shpreh ai.

Megjithatë, zbuloi se ku qëndron e vërteta e mungesës së tyre në eventin e tij të madh.

“E kemi pasur një ftohje pak për disa çështje, që është më shumë personale… Me njerëzit e afërt ndoshta mbetet hatri edhe për gjërat më të kota”.

Pavarësisht kësaj, ish-banori duket se i ka lënë dyert e hapura për një pajtim.

“Unë i respektoj shumë, i dua dhe kam për të vazhduar të kem respekt për ta. Jemi të rritur e të pjekur, besoj që komunikimi është çelësi i gjithçkaje. Kemi me i zgjidh krejt… mirë jemi”, shtoi mes tjerash.


Shtuar 28.06.2026 23:01

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