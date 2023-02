Mbi 7000 të vdekur nga tërmeti shkatërrues në Turqi e Siri, Erdogani shpall gjendjen e jashtëzakonshme për 3 muaj

Pamje prekëse shfaqen vazhdimisht nga rrënojat e tërmetit që goditi Turqinë dhe Sirinë dhe deri tani ka lënë mbi 7000 të vdekur.

Së fundit, në rrjetet sociale po qarkullon një video e një vajze te vogël që përpiqet të mbrojë vëllain e saj të vogël, ndërsa të dy janë bllokuar në rrënojat e një ndërtese që u shemb pas tërmetit.

Vajza 7-vjeçare në Siri, së bashku me vëllain e saj, u gjetë nga ekipet e emërgjencës dhe u nxorrën nga rrënojat. Vogëlushja dëgjohet duke thënë “Nuk dua lodra, dua të na largosh nga këtu”.

Zëdhënësi i OKB-së, Mohamad Safa, i cili ndau një foto të ngjashme në Twitter, vuri në dukje se dyshja mbetën nën rrënoja për 17 orë dhe arritën të dilnin me siguri.

“Vajza 7-vjeçare që mbajti dorën në kokën e vëllait të saj të vogël për ta mbrojtur ndërsa ai ishte nën rrënoja për 17 orë, doli e sigurt…”, shkroi ai në Twitter.

The 7 year old girl who kept her hand on her little brother’s head to protect him while they were under the rubble for 17 hours has made it safely. I see no one sharing. If she were dead, everyone would share! Share positivity… pic.twitter.com/J2sU5A5uvO

— Mohamad Safa (@mhdksafa) February 7, 2023