Tërmeti në Turqi e Siri, shkon mbi 6,300 numri i të vdekurve

Numri i të vdekurve nga tërmeti në Turqi dhe Siri ka shkuar më shumë se 6,300, tregojnë shifrat zyrtare.

Autoritetet turke thanë se më shumë se 4,500 njerëz kanë vdekur në Turqi, ndërsa më shumë se 1,800 njerëz raportohet të kenë vdekur nga tërmeti në Siri.

Komiteti Ndërkombëtar i Shpëtimit (IRC) ka paralajmëruar për “nevoja katastrofike humanitare” si në Turqi ashtu edhe në Siri.

Ai tha se energjia elektrike në të gjithë zonën e prekur mbetet me ndërprerje. Ka pasur disa përmirësime të vogla në Turqi, por në Sirinë veriore shumë zona janë ende jashtë rrjetit, me ndërprerjet e celularit dhe internetit duke e bërë reagimin dhe koordinimin edhe më të vështirë.

Furnizimet me gaz janë gjithashtu të prekura rëndë, që do të thotë se edhe nëse njerëzit mund të kthehen në shtëpi ata do të duhet të durojnë temperaturat e ngrirjes.

“Me përgjigjen në fillimet e saj, nevoja për ndihmë humanitare është e madhe. Rrugët dhe infrastruktura, si urat, janë dëmtuar që do të thotë se ka të ngjarë të jetë sfiduese për të marrë furnizime për ata që kanë më shumë nevojë”, paralajmëroi IRC.

Nërkohë OBSH bëri me dije se nga tërmeti janë prekur 23 milionë njerëz./albeu.com