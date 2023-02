Si do të ndikojë tërmeti në zgjedhjet e Turqisë në maj, a do të “lëkunden” pozitat e Erdogan?

Turqia jugore dhe Siria veri-perëndimore u goditën nga një tërmet i fuqishëm në orët e para të mëngjesit të 6 shkurtit.

Deri tani janë regjistruar më shumë se 5000 mijë viktima, me mijëra të plagosur nga të dyja anët.

Kjo katastrofë e gjen Turqinë në një situatë të vështirë ekonomike dhe ndër të tjera në një vit zgjedhor dhe sipas ekspertëve sjell mundësi dhe rrezik për presidentin turk Rexhep Tajip Erdogan kur kanë mbetur vetëm tre muaj nga zgjedhjet kombëtare, shkruan Sky News.

Erdogan ka shpallur një gjendje të jashtëzakonshme tre-mujore pas katastrofës, duke i dhënë atij fuqi emergjente në prag të votimeve në maj.

Qeveria e tij thotë se masa është e nevojshme për t’u marrë me një katastrofë masive humanitare me të cilën vendi po përballet, por që i lejon Erdoganit të qeverisë me dekret, duke anashkaluar qeverinë nëse dëshiron.

Partitë opozitare dhe disa banorë kanë akuzuar tashmë qeverinë se po vepron shumë ngadalë pas tërmetit. Dështimi për të zbatuar rregullat për tëndërtuar godina të mbrojtura nga tërmetet, si pasojë korrupsionit, është një ankesë e shpeshtë pas tërmeteve në Turqi. Këto pretendime mund të dëmtojnë perspektivat e Erdoganit në votime.

Por vëzhgues të tjerë thonë se qeveria deri më tani ka qenë e shpejtë për të mobilizuar mijëra punëtorë shpëtimi dhe ndihma. Kjo është një mundësi që Erdogan të shfaqet si lideri i fortë dhe vendimtar që pretendon të jetë.

Në të kundërt, ndikimi në ekonomi mund të jetë i konsiderueshëm. Vëzhguesit financiarë e kanë quajtur tërmetin një ngjarje të rëndë, një ngjarje të paparashikueshme, jashtëzakonisht negative. Rindërtimi do të kushtojë miliarda dhe mund të zvogëlojë rritjen në të gjithë ekonominë për shkak të shkallës së madhe të zonës së shkatërruar.

Keqmenaxhimi i çuditshëm i Erdoganit i ekonomisë ka bërë të vetën. Ai këmbëngul që rritja e normave të interesit rrit inflacionin. Ekonomistët besojnë se e kundërta është e vërtetë. Inflacioni po shkon në rreth 60%.

Deri më tani, asnjë nga këto nuk ka bërë shumë për të dëmtuar shanset e tij për t’u rizgjedhur me opozitën e dobët, të pabashkuar dhe të çorganizuar. Nëse ndikimi ekonomik i tërmetit ndihet mjaft herët dhe përpjekjet për ndihma konsiderohen si të pamjaftueshme, kjo mund të zvogëlojë popullaritetin e presidentit në muajt vendimtarë përpara votimit, përfundon Sky News. /albeu.com