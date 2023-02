Dëme katastrofike, imazhet satelitore para dhe pas tërmetit në Turqi

Imazhet satelitore të publikuara nga Maxar Technologies kanë ilustruar dëmet e shkaktuara nga dy tërmetet e fuqishme në Turqi, të cilët goditën mëngjesin e së hënës.

Fotot para dhe pas nga qyteti Islahiye në Turqinë juglindore kapin shkallën e dëmit, me ndërtesa të rrënuara në pak çaste.

Dy imazhet e mëposhtme janë marrë më 4 tetor 2022 dhe 7 shkurt 2023.

We will be activating our Open Data Program (https://t.co/KG4Ln7Gvck) for the powerful #earthquakes in #Turkey and #Syria. Please stay tuned for that notification. Seen here is another before (Oct 4, 2022) and after (Feb 7, 2023) view of #Islahiye, Turkey and the destruction. pic.twitter.com/jd8KakGRgb

— Maxar Technologies (@Maxar) February 7, 2023