Kurti pranoi propozimin e BE-së, Lajçak paralajmëron takime të niveleve të larta

Veç pak orë pas takimeve që pati me kryeministrin e Kosovës Albin Kurti dhe presidentin serb Aleksandar Vuçiq, i dërguari i posaçëm i Bashkimit Evropian për bisedimet Kosovë – Serbi, Miroslav Lajçak ka dalë me një tweet të shkurtër.

Ka lënë të kuptohet që pasi Kosova e pranoi propozimin e EU, do ketë takime të niveleve të larta.

“Udhëtova për në Prishtinë për të takuar kryeministrin Albin Kurti dhe Besnik Bislimin. Edhe në Beograd bëra të njëjtën gjë me presidentin serb, Aleksandar Vuçiq dhe Petar Petkoviqin. Më vjen mirë që edhe Kosova tani e pranoi në parim Propozimin e EU. Ne do të vazhdojmë diskutimet tona në një takim të nivelit të lartë”, ka shkruar Lajçak.

I travelled to Pristina to meet PM @albinkurti and DPM @BislimiBesnik and to Belgrade to do the same with @predsednikrs @avucic and @PetkovicPetar. I’m glad that Kosovo now also accepted the 🇪🇺 Proposal in principle. We will continue our discussions at a High-level Meeting. pic.twitter.com/KqSDEvdxhn

