Kurti do të jetë pjesë e Samitit të BE në Tiranë: Do të adresojë agresionin serb në Kosovë

Për herë të parë samiti i Procesit të Berlinit do të mbahet jashtë kufijve të Bashkimit Evropian.

Tirana, më 16 tetor do të jetë pritës i gjashtë liderëve të Ballkanit Perëndimor dhe udhëheqësve kyç të BE-së, kancelarit gjerman Olaf Scholz, presidentit francez, Emmanuel Macron dhe kryetares së Komisionit Evropian, Ursula von der Leyen.

Nismës që synon bashkëpunimin ndërmjet vendeve të Ballkanit Perëndimor në përafrimin me Bashkimin Evropian, do t’i shtohet edhe një marrëveshje e re. Udhëheqësit e Shqipërisë, Kosovës, Serbisë, Malit të Zi, Maqedonisë së Veriut dhe Bosnjë Hercegovinës, pritet të nënshkruajnë ujdinë për njohjen e ndërsjellët edhe të katër profesioneve, ku përfshihen kirurgët, mamitë dhe veterinarët, të cilat do t’i shtohen profesioneve që tashmë janë të rregulluara për mjekët, dentistët dhe arkitektët. Po ashtu, do të synohet të ketë deklarata të përbashkëta për lehtësimin e tregtisë dhe transportin, për mbrojtjen e ambientit dhe partneritetit për klimën.

Prezentë në samitin e radhës të Procesit të Berlinit, që do të mbahet në Tiranë, do të jetë edhe kryeministri i Kosovës, Albin Kurti, i cili krahas nevojës për bashkëpunim rajonal, do të përmend në adresimin e tij, edhe aktin e agresionit të Serbisë në Kosovë më 24 shtator, thotë për KosovaPress, këshilltari i tij, Jeton Zulfaj.

“Me 16 tetor do të kemi samitin e liderëve në kuadër të Procesit të Berlinit, ku do të marrë pjesë kryeministri i Kosovës, Albin Kurti. Aty pritet të kemi edhe një marrëveshje të re për profesione, ku do të kemi edhe katër profesione të reja që do të njihen nga të gjitha gjashtë shtetet e Ballkanit Perëndimor. Këtu janë kirurgët, mamitë…veterinarët, të cilat do t’iu shtohen profesioneve që tashmë janë rregulluar për mjekët, dentistët dhe arkitektët. Me këtë po arrijmë të zgjerojmë numrin e profesioneve që do të njihen në rajon…Besoj se do të kemi edhe disa deklarata atë përbashkëta të cilat do të lehtësojnë tregtinë dhe transportin, për mbrojtjen e ambientit dhe një partneritet për klimën”, bënë të ditur Zulfaj.

Zulfaj e sheh të domosdoshme diskutimin për sulmin terrorist të Serbisë në Kosovë në mesin e liderëve rajonal dhe të BE-së, ani pse fokusi i samitit të Procesit të Berlinit do të jetë në aspektin e bashkëpunimit ekonomik.