Kryebashkiaku i Rrogozhinës në SPAK, zgjidhet gjyqtarja që do vendosë mbi kërkesën e prokurorisë për Edison Memollën

Zgjidhet gjyqtari që do të vendos mbi kërkesën e Prokurorisë së Posaçme për nisjen e gjykimit ndaj Edison Memollës dhe 3 personave të tjerë.

Flora Hajredinaj është përcaktuar me short gjyqtarja që do të vendos lidhur me kërkesën e SPAK që e akuzon kryebashkiakun e Rrogozhinës për veprën penale “Korrupsioni aktiv në zgjedhje”.

Seanca do të zhvillohet më datë 15 nëntor në orën 09:30 në Gjykatën e Shkallës së Parë kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar.

Disa ditë më parë Prokuroria ka përfunduar hetimet dhe ka kërkuar dërgimin për gjykim të procedimit penal nr.57 të vitit 2022, në ngarkim të të pandehurve: Edison Memolla me detyrë Kryetar i Bashkisë Rrogozhinë, Ndriçim Tafxhafa, Blerim Xhamani dhe Isuf Tosku.