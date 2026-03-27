Greta Kazazi “pa filtra” për Selinën: Nuk do jetojmë bashkë

Ish-banorja e “Big Brother VIP 5”, Greta Kazazi, ka zgjedhur të flasë hapur për eksperiencën e saj në shtëpinë më të komentuar në vend, duke ndarë detaje që publiku nuk i ka parë gjatë qëndrimit të saj.

E ftuar në emisionin “Fiks Fare”, përballë Julit dhe Xhemit, Greta u ndal veçanërisht te raportet me banorët, duke veçuar marrëdhënien me Selinën si një nga më komplekset. Ajo e përshkroi këtë raport si “thikë me dy presa”, duke pranuar se jo gjithmonë ka qenë e lehtë për t’u përballuar emocionalisht.

Të lidhura

None found

“Jemi dy karaktere të ndryshme, unë më e ndjeshme dhe Selin më e ftohtë”, tha ish-banorja e BBV 5.

Në vijim të bisedës, atmosfera u lehtësua me nota humori, kur Juli e pyeti nëse do të mund të jetonin ndonjëherë bashkë në një shtëpi. Greta u përgjigj po aq me humor:

“Jo nuk do jetojmë në një shtëpi bashkë”.

Kjo solli edhe një batutë nga Juli: “Po ku jetohet me Selinën në një shtëpi!”.

Përtej kësaj, Greta komentoi edhe raportin mes Gimbos dhe Selinës, duke lënë të kuptohet se mes tyre ekziston një kimi e dukshme. Sipas saj, ndonëse kanë natyra të ndryshme – ai më i afërt dhe ajo më e rezervuar – kjo mund të jetë pikërisht ajo që i afron më shumë dhe mund të çojë në diçka më serioze në të ardhmen.

Pavarësisht sfidave dhe emocioneve të forta, Greta e mbylli me mirënjohje për eksperiencën, duke theksuar se “Big Brother VIP” mbetet një nga përvojat më të veçanta për të.

Të Lidhura:

  1. “Ty të mjafton vetëm të përflitesh”/ Mateo përplaset me Selinën, banorja: Po nxirrni fytyrat e vërteta
  2. “Ka qenë komenti më ofendues që kam marrë”/ Debati mes Malit dhe Selinës, banorja: Nuk më duket justifikim
  3. “Pedofil, ke grua jashtë”/ Gimbo i kërkon ndjesë Mirit, banori: Nuk ta pranoj, Selinën e admiroja
  4. Selin futet në mes të çiftit Brikena-Mateo? Çfarë po ndodh mes tyre, banorja: Kam qenë shumë e sinqertë

Shtuar 27.03.2026 18:29

Tags: ,
Shëndriti, Juela apo Edisa? Ja kush e lë shtëpinë e Big Brother më pak se dy javë para finales

Shëndriti, Juela apo Edisa? Ja kush e lë shtëpinë e Big Brother më pak se dy javë para finales
Kryeministri i Pakistanit i kërkon Trump të zgjasë afatin për marrëveshjen me Iranin dhe të hapë Ngushticën e Hormuzit, mesazh edhe Tehranit

Kryeministri i Pakistanit i kërkon Trump të zgjasë afatin për marrëveshjen me Iranin dhe të hapë Ngushticën e Hormuzit, mesazh edhe Tehranit
“Do të më lësh ‘dopjo gjashtën’ në dorë”/ Çfarë po ndodh në aleancën mes Rogertit dhe Mirit? Banorët përplasen me njëri-tjetrin

“Do të më lësh ‘dopjo gjashtën’ në dorë”/ Çfarë po ndodh në aleancën mes Rogertit dhe Mirit? Banorët përplasen me njëri-tjetrin
Pak para finales së madhe banorët surprizojnë me lëvizjet/ Miri i kujton Selinit se fjetën bashkë, Rogerti e cilëson shokun e tij “player”

Pak para finales së madhe banorët surprizojnë me lëvizjet/ Miri i kujton Selinit se fjetën bashkë, Rogerti e cilëson shokun e tij “player”
“Jam shumë krenare”/ Çifti Brikena-Mateo ngjall debate në shtëpi, Juela: E përdore kartën e dasmës për finale

“Jam shumë krenare”/ Çifti Brikena-Mateo ngjall debate në shtëpi, Juela: E përdore kartën e dasmës për finale
Zbulohen tre mesazhet e Ramës drejtuar socialistëve në mbledhjen e grupit: Në zgjedhjet vendore, përballë kemi veten

Zbulohen tre mesazhet e Ramës drejtuar socialistëve në mbledhjen e grupit: Në zgjedhjet vendore, përballë kemi veten
Dyshoheshin se mund të kryenin incidente gjatë vizitës së Ramës në Lezhë, dy persona mbahen në komisariat për rreth katër orë

Dyshoheshin se mund të kryenin incidente gjatë vizitës së Ramës në Lezhë, dy persona mbahen në komisariat për rreth katër orë
Publikohet rezultati/ Ja kush largohet sonte nga Big Brother VIP Albania

Publikohet rezultati/ Ja kush largohet sonte nga Big Brother VIP Albania