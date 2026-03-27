“Unë mendova se këtu kishte burra’’, çfarë do ta shoqëroj Mimoza Ahmetin në Fermë

Mimoza Ahmeti është një shkrimtare dhe poete e njohur e cila herë pas herë ka qenë në vëmendje të mediave, së fundmi ajo i është bashkuar Ferma VIP 3.
Mimoza ndodhej në ambientet e fermës tek dhoma e Agait, por Arbana e ftoi që të shkonte në një ambient tjetër ku e priste një sfidë.
Të lidhura
None found
Në atë ambient ndodheshin tre kuti të mbuluara, brenda 3 kutive ndodheshin kafshë, Mimoza duhet të zgjidhte një kafshë që duhet t’a shoqëronte përgjatë gjithë rrugëtimit të saj në fermë.
Shkrimtarja zgjodhi për ta shoqëruar në këtë rrugëtim një lepur. Mimoza njihet për batuat e saj dhe këtë herë nuk e la mangut.
Kur Arbana po i kërkonte të hapte kutitë Moza u shpreh:”Unë mendova se kishte ndonjë burrë këtu”.
Numri i fermerëve po shtohet dhe surprizat gjithashtu.