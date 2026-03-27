“Ilir Meta në paraburgim pa asnjë dosje”/ Deklarata e zv.kryeministrit maqedonas, reagon Ambasada Shqiptare në Shkup

Deklaratat e zv. kryeministrit Aleksandar Nikolovski, ku ai përmendi Shqipërinë, kryeministrin Edi Rama dhe rastin e ish-presidentit, Ilir Meta, kanë nxitur reagim nga Ambasada e Shqipërisë në Shkup.

Ambasada thekson se nuk përfshihet në debatet e brendshme politike të vendit pritës dhe apelon për përgjegjësi institucionale dhe komunikim të matur.

“Ambasada ndjek me vëmendje dhe analizon çdo zhvillim me interes në vendin ku është e akredituar, por ka një qëndrim të qartë dhe të qëndrueshëm: nuk përfshihet në debatet e brendshme politike të vendit pritës. Ne besojmë se diskutimet e brendshme politike duhet të zhvillohen mbi bazën e përgjegjësisë institucionale, në një frymë konstruktive dhe pa referenca ndaj vendeve të treta apo drejtuesve të tyre.

Marrëdhëniet tona me Maqedoninë e Veriut, një vend mik dhe aleat i rëndësishëm, mbeten të forta dhe ndërtohen mbi respekt reciprok, mirëkuptim dhe një frymë të qëndrueshme bashkëpunimi. Çdokush mban përgjegjësi për deklaratat e tij; në mënyrë të veçantë, funksionarët publikë, për shkak të rolit dhe përgjegjësive që mbartin, duhet të jenë të vetëdijshëm për ndikimin që deklarimet e tyre mund të kenë në marrëdhëniet ndërmjet shteteve dhe në klimën e bashkëpunimit”, thotë Ambasada.


Shtuar 27.03.2026 22:31

