Irani dënon sulmet izraelite ndaj objekteve bërthamore: Po ju paralajmërojmë, do të paguani çmim të rëndë

Ministri i Jashtëm i Iran, Abbas Araghchi, ka dënuar ashpër sulmet izraelite ndaj objekteve bërthamore iraniane, duke paralajmëruar se Izraeli do të përballet me një “çmim të rëndë” për këto veprime.

Sipas raportimeve, forcat izraelite kanë goditur disa objektiva strategjikë të premten, përfshirë një uzinë uraniumi dhe një reaktor uji të rëndë në Iranin qendror. Sulme janë raportuar edhe në qytetin e Esfahanit, ku janë shënjestruar dy fabrika çeliku, sipas Republikës Islamike.

Të paktën një person ka humbur jetën dhe 15 të tjerë janë plagosur në një nga këto sulme.

Reagimi i Teheranit vjen vetëm disa orë pasi presidenti i SHBA-së, Donald Trump, deklaroi se vendi i tij mund të vonojë sulmet ndaj infrastrukturës energjetike iraniane nëse rihapet kanali i Hormuzit, një rrugë kyçe për transportin global të naftës.

Në një reagim publik, Araghchi theksoi se Izraeli pretendon se ka vepruar në koordinim me SHBA-në, duke shtuar se sulmet bien ndesh me afatin e dhënë nga Uashingtoni për çështjen e ngushticës.

“Do të ketë një çmim të rëndë për krimet izraelite”, deklaroi ai.

Të Lidhura:

  1. Sulmet izraelite/ Eleminohet shefi i inteligjencës së forcave të armatosura iraniane
  2. Banorë të Iranit dhe Izraelit rrëfejnë jetën mes raketave dhe shpërthimeve: Kur qëndron në këtë gjendje bëhesh i pashpresë
  3. Përshkallëzohet konflikti, Izraeli godet nga ajri depot e armëve dhe bazat ushtarake në Iran
  4. Rritet numri i viktimave në Iran: Të paktën 3,428 protestues kanë humbur jetën

Shtuar 27.03.2026 23:42

Nuk ndalet eksodi, 48 mijë shqiptarë bëhen shtetas të BE-së, shifrat

“Ilir Meta në paraburgim pa asnjë dosje”/ Deklarata e zv.kryeministrit maqedonas, reagon Ambasada Shqiptare në Shkup

Gimbo shfaqet i prangosur në një ambient të shtëpisë së BBV 5, si e priti Selin

Nis “Ferma VIP 3”, fituesi do të marrë çmimin e majmë

“Duhet të jemi gati për çdo sakrificë”/ Berisha: Për të bërë realitet programin tonë, duhet të largojmë këtë qeveri

Kuvendi shpenzoi 200 milionë lekë për dieta, karburant dhe qiratë e deputetëve

Pas përfundimit të “BBVA”, Kristi Lamaj opinionist i këtij programi!

Mund të kishte bërë historinë që në debutim te Shqipëria, mbrojtësi Stavro Pilo “kryqëzohet” edhe në Greqi

