Roy Hodgson kthehet në stol në moshën 78-vjeçare

Trajneri i njohur anglez, Roy Hodgson kthehet në pankinë në moshën 78 vjeçare: ish-trajneri i Interit, Liverpulit dhe ekipit kombëtar të Anglisë do të drejtojë Bristol City-n deri në fund të sezonit.

Në moshën 78 vjeç (79 gushtin e ardhshëm), trajneri anglez kthehet në stol: ai do të drejtojë Bristol City-n, në Championship, deri në fund të sezonit.

Periudha e fundit si trajner i Hodgson ishte te Crystal Palace në sezonin 2023-24. Ai kishte drejtuar Bristolin në fillim të karrierës së tij, fillimisht si asistent dhe më pas si trajner, nga viti 1980 deri në vitin 1982.

Vendimi vjen pas shkarkimit të Gerhard Struber, siç u njoftua nga klubi.

Shtuar 27.03.2026 22:24

