Kryebashkiakët e “Bashkë Fitojmë”, Rama: Bashkëpunimi me ta është i pamundur

Kryeministri Edi Rama, i pyetur nga gazetarët nëse do të bashkëpunojë me kryebashkiakët e rinj të koalicionit “Bashkë Fitojmë”, është shprehur se është e pamundur për shkak të tyre, jo të tijin.

Më tej Rama u shpreh se është i hapur për bashkëpunim, nëse ata ofrohen.

“Më vjen keq që përsërisni gabim që e kam sqaruar sa herë jam pyetur. Baskëpunimi me ta është i pamundur, jo për shkakun tim, por për shkakun e tyre. Nëse do të ketë kryetarë bashkish që do të jenë proaktiv dhe duan të bashkëpunojnë me qeverinë për komunitetin, ne e kemi për detyrë dhe privilegj të bashkëpunojmë me të”, tha Rama.