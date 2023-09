“KFOR të marrë nën kontroll veriun”, Albin Kurti reagon për deklaratën e Ramës

Kryeministri i Kosovës, Albin Kurti, është pyetur nga media boshnjake “Istraga” lidhur me propozimin e homologut të tij shqiptar Edi Rama se “Veriun e Kosovës duhet ta marrë nën kontroll KFOR”. Siç raporton ky medium, që thotë se biseda e plotë me Kurtin do të publikohet të dielën, Kurti ka deklaruar se kudo në shtetin tonë e para përgjigjet policia e pastaj KFOR e EULEX.

Gjithashtu Kurti është shprehur se “kemi nevojë për patrulla të përbashkëta të policisë sonë dhe KFOR-it në kufirin mes Kosovës dhe Serbisë”, dhe kjo “formulë nuk duhet ndryshuar”.

“Për propozimin e kryeministrit shqiptar Edi Rama që KFOR-i të marrë kontrollin e veriut të Kosovës: “Ne kemi nevojë për patrulla të përbashkëta të policisë sonë dhe KFOR-it në kufirin mes Kosovës dhe Serbisë. E për sa i përket gjërave të tjera, kjo tashmë është vendosur. Kudo në Kosovë – e para që përgjigjet është policia jonë, pastaj EULEX-i dhe më pas KFOR-i. Dhe nuk mendoj se kjo formulë duhet ndryshuar”, ka thënë Kurti për “Istraga”, transmeton Gazeta Express.

Kryeministri Edi Rama ka thënë në konferencën e sotme për mediat se KFOR duhet të marrë në kontroll veriun e Kosovës, propozim të cilin tha se e ka bërë më parë në samitin e NATO-s.

Ai vuri në dukje se e ka paralajmëruar përshkallëzimin e ngjarjeve dhe theksoi se nuk duhet pritur më për të vepruar.