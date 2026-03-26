Kërkoi shfuqizimin e masës së arrestit në burg/ Gjykata Kushtetuese rrëzon Evis Berberin, ish-vartësi i Ballukut mbetet në qeli

Këtë të enjte, Gjykata Kushtetuese, ka rrëzuar kërkesën e ish-kreut të ARRSH-së Evis Berberi, i cili kërkonte shfuqizimin e masës së arrestit në burg.
Ish-vartësi i Belinda Ballukut do të mbetet në qeli.
Ndërkohë, sa i përket pretendimeve të tjera lidhur me papërdorshmërinë e të dhënave në telefon nuk janë marrë në konsideratë.
Kushtetuesja argumenton se ai duhet të bëjë ankim në Shkalln e parë.
Kujtojmë që Evis Berberi, u arrestua më 14 mars 2024, në akuzë për korrupsion dhe pastrim parash.
Sipas SPAK, ai rezulton i përfshirë në raste korruptive me 8 tendera, që kapin vlerën e 5 milionë eurove.