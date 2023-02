“Kam një vit këtu”, Zelensky zbulon dhomën ku jeton që nga fillimi i luftës, tregon kostumin që do të veshë ditën e fitores (VIDEO)

Volodymyr Zelensky ka treguar dhomën në zyrën e tij, ku ai ka jetuar që kur rusët pushtuan Ukrainën.

“Unë jetoj këtu që për një viti,” tha presidenti ukrainas, duke zbuluar dhomën në të cilën ai ka qëndruar gjatë luftës.

Siç shihet në video, Zelensky tregon veshjet e tij dhe rrobat që vesh, nga uniformat ushtarake e deri te kostumet serioz. “Nuk vesh më kostume”, shpjegon presidenti ukrainas.

Në fakt, ai tregoi një kostum duke thënë: “Ky është një simbol që lufta do të përfundojë së shpejti, ne do të fitojmë. Është simbol i fitores, pret fitoren”.

“This is where I’ve been living for a year” – @ZelenskyyUa showed Ukrainian journalist Dmytro Komarov his wartime living conditions and his wardrobe. pic.twitter.com/0McF8EEHUf

— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) February 25, 2023